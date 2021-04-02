Haberler
Galeri
Her gün tüketiyoruz ama öyle bir zararı ortaya çıktı ki!
Her gün tüketiyoruz ama öyle bir zararı ortaya çıktı ki!
Doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman öldürücü olabilecek bazı yiyecekleri derledik. Bazı yiyeceklerin fazlası vücuda zarar veriyor. İşte her gün tükettiğimiz ama zararlı olan yiyecekler.
Giriş Tarihi: 2 Nisan 2021 Cuma 13:10
"Her şey kararında güzel" diye boşuna dememişler. Bazı yiyeceklerin fazlası gerçekten zarar. Ancak burada zarar derken kilo aldırmasından ya da sağlığa uzun vadeli olası zararlarından bahsetmiyoruz.
"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.
Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.
Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.