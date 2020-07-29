Haberler Galeri İşte sigarayı bıraktıran besinler! Mucizevi etkileri var

İşte sigarayı bıraktıran besinler! Mucizevi etkileri var

Günümüzde sigara alışkanlığı tüm dünyada giderek azalıyor. Kimisi bu zor yolculuğu başarıyla tamamlıyor, kimisi yarı yolda kalıyor. Sigarayı bırakma sürecinde, kişiden kişiye farklılık gösterebilen etkenlere göre psikolojik ya da tıbbi destek almanız gerekebilir. Tüm bunlarla birlikte uzmanlar, doğru beslenmenin de sigarayı bırakmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Size en kötü alışkanlığınız sigarayı bıraktıracak 18 kararlı yiyecek isimli başlıktaki öneriler şu şekilde:

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





