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İşte sigarayı bıraktıran besinler! Mucizevi etkileri var
İşte sigarayı bıraktıran besinler! Mucizevi etkileri var
Günümüzde sigara alışkanlığı tüm dünyada giderek azalıyor. Kimisi bu zor yolculuğu başarıyla tamamlıyor, kimisi yarı yolda kalıyor. Sigarayı bırakma sürecinde, kişiden kişiye farklılık gösterebilen etkenlere göre psikolojik ya da tıbbi destek almanız gerekebilir. Tüm bunlarla birlikte uzmanlar, doğru beslenmenin de sigarayı bırakmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Size en kötü alışkanlığınız sigarayı bıraktıracak 18 kararlı yiyecek isimli başlıktaki öneriler şu şekilde:
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:25
Sigara bağımlıları bırakmak için her yolu deneyebiliyor. Uzmanlar ise sigara bağımlılığından kurtulmanın özellikle kafein oranı yüksek yiyecek ve içecekler, alkol ve kırmızı et tüketimini artırma gibi durumlarda zorlaştığına dikkat çekiyor. Bu durumlarda ise bazı yiyecek ve içecekler vücudu dengelemenize yardımcı olabiliyor.
İşte sigarayı bıraktıran o besinler...
Antioksidan etkisi olan bu üçlünün vücuda sağladığı C Vitamini sigaraya olan ihtiyacı azaltıyor.
Tam tahıllı öğünlerle beslenme
Tahıllarda bulunan E vitamini akciğer sağlığına destek verirken kandaki nikotin oranını da azaltıyor. Bu durum ise sigaraya olan ihtiyacın daha az olmasını sağlıyor.
Süt ve probiyotik yoğurt
Vücutta oluşan stres hormonunu azaltan süt, süt ürünleri ve probiyotik yoğurt tüketimi sigara içme isteğini de azaltıyor. Öte yandan bu besinlerin düzenli tüketimi akciğer sağlığı açısından da önemli bir yere sahip.
Domates
Domates, içeriğindeki likopen ile vücutta antioksidan etki yaratıyor. Bu etki sayesinde vücuttan zararlı maddeler kolaylıkla atılabiliyor.