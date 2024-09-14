Sahte ayçiçek yağı nasıl anlaşılır? İpuçları ve tanımanıza yardımcı olacak faktörler

SAHTE YAĞLARDAKİ YAYGIN TAĞŞİŞLER

Sahte zeytinyağlarının en yaygın tağşişlerinden biri, natürel sızma zeytinyağının daha ucuz yağlarla karıştırılmasıdır. Bu işlem, sahte yağın yüksek fiyatını düşürmeye ve daha fazla kar elde etmeye yöneliktir.

Aynı şekilde ayçiçek yağı da daha ucuz ve düşük kaliteli kanola, mısır, fıstık, pamuk, soya yağları ile tağşiş yapılır. Özellikle soya ve fındık gibi alerjen gıdaların yağının eklenmesi ve etiketlerde bunun belirtilmemesi, alerjisi olan insanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.