Kaliteli uykunun sırrı: "Askeri uyku yöntemi"

Tüm bu faktörler kontrol altındayken ve zihniniz hâlâ yerinde olduğunda ne olur? Görselleştirme, fark yaratabilecek güçlü bir araçtır. Kendinizi bir tarlada uzanmış, kabarık bulutlarla bezenmiş masmavi gökyüzüne bakarken hayal edin. Kendinizi sakin bir kumsalda tembellik yaparken hayal edin, altınızda peluş kumdan başka bir şey yok ve dalgaların kıyı şeridine hafifçe vurma sesi var. Buradaki fikir, düşüncelerinizi merkeze alarak sizi şimdiye geri getirerek sonunda rahatlayabilmeniz ve sonunda uyuyabilmenizdir. Daha iyi uyumak için zihninizi boşaltmak ne kadar önemliyse, bazı araştırmalar da uyumanın karşılığında zihninizi "temizleyebileceğini" öne sürüyor. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre araştırmalar, beynin siz uyurken bir tür restorasyon sürecinden geçtiğini ve bu süreçte gün içinde biriken toksinlerin esasen beyinden "akıtıldığını" ortaya koyuyor.