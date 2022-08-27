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Kan şekeri düşmesi (Hipoglisemi) yaşam kalitesini olumsuz etkiler! İşte kan şekerinin düşmesinin nedenleri...
Kan şekeri düşmesi (Hipoglisemi) yaşam kalitesini olumsuz etkiler! İşte kan şekerinin düşmesinin nedenleri...
Hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi sinsice ilerleyen, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır. İnsan vücudunda genellikle sabah uyanıldığında kan şekeri seviyesi düşüktür. Ancak kimisinde bu durum kalıcı olarak seyredebiliyor. Peki kan şekeri düşmesi (Hipoglisemi) belirtileri nelerdir? Kan şekerini önleyen besinler nelerdir? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:46
Kan şekerinin düşmesi (Hipoglisemi) sinsice ilerleyen, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır.
Vücuda alınan besinler sindirim yolu ile parçalanır. Ortaya çıkan şeker ise kan şekeri olarak adlandırılır. Vücut bu şekeri karaciğerde depolar ve kanın ihtiyacı olduğu an salgılamaya başlar.
Ancak bu salgılama dengeli bir şekilde gerçekleşmediğinde hipoglisemi hastalığının ortaya çıktığına işarettir.
Kan şekeri düşmesi sinsi sinsi ilerleyen ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Genellikle herkeste sabah uyanıldığında bu seviye düşüktür.
Ancak kimisinde bu durum kalıcı olarak seyrede işte bu da ciddi sonuçlara neden olur.
Kan şekerinin düşmesindeki temel etken beslenme alışkanlıklarıdır. Bu durum ileri zamanlarda şeker hastalığının başlangıç semptomu olur.