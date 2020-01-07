  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Kanser uzmanları hastalığın tedavisi için son yıllarda olduğu gibi besin önerilerine devam ediyor. Sağlıklı gıdaların birçok hastalığın tedavisinde olduğu gibi, kanser hastalığının tedavisinde de başarı sağladığı kanser uzmanları tarafından iddia edildi. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler... DNA hasarı sonucu, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyüyüp çoğalmasına kanser denir. Kanserin başlangıç aşamasını tespit etmek hayati öneme haizdir. Çünkü erken teşhis bu illetten kurtulmamızı kolaylaştırır. İşte kanser uzmanlarının tavsiye ettiği besinler.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 11:03
Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Kanser vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Hastalık, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmaması ile başlar. Bu, vücudun olması gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırır. Kanser, birçok kişide oldukça iyi tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Gerçekte, artık hiç olmadığı kadar çok hasta kanser tedavisinden sonra hayatına devam etmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Kanserin evresi nedir?

Doktorlar ayrıca kanserin başladığı noktadan ne kadar yayıldığını ya da yayılma olup olmadığını bilmek isterler. Buna kanserin evresi adı verilir. Daha önce insanların kanserlerinin 1. evre, 2. evre olduğunu söylediklerine şahit olmuşsunuzdur. Kanserin evresini bilmek doktorların hangi tedavinin en iyi seçenek olduğunu seçmelerine yardımcı olur. Her bir kanser türünde, evreyi belirlemek amacı ile yapılan testler vardır. Kural olarak, düşük evre (örneğin 1. evre, 2. evre), kanserin çok fazla yayılmadığını gösterir. Daha yüksek rakamlar (3. evre, 4. evre gibi) hastalığın daha fazla yayıldığını gösterir. 4. evre en yüksek kanser evresidir.

Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.

Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Siyah Üzüm

Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.

Kanser uzmanlarından tedavi için mucizevi besin!

Mantar

Bağışıklık düzenleyici ve tümör karşıtı etkilere sahip olan mantar, içeriğinde bulunan betaglukan ve polisakkarid-protein kompleksleri ile hücresel bağışıklığı güçlendirerek kanserli hücrelerle savaşıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...
Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! Eğer limonun suyunu...
BİZE ULAŞIN