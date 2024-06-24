Karpuzun bir faydası daha ortaya çıktı! O hastalıklara kalkan oluyor

YAZ MEYVELERİNİN FAYDALARI

Yaz meyvelerinin sıcak yaz günlerinde ferahlık verirken birçok fayda sağladığını dile getiren Dyt. Kara, "İlkbahar ve yaz meyvelerinin genellikle şeker içeriği kış meyvelerine göre daha fazladır. Bu yüzden tatlı meyveler olarak bilinirler" dedi.

Dyt. Kara, yaz meyvelerinin faydalarını şöyle sıraladı:

"İncir: Bağırsak tembelliğine çözüm sayılan incir, vücut direncini yükseltirken kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ancak şeker içeriği en yüksek meyvelerden biridir. Bu yüzden diyabet hastalarına önerilen porsiyon günde 1 küçük boy inciri geçmez. Diyabet hastalığı olmayanlarda bile ölçülü tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Kavun-karpuz: Yaz sıcaklarında en çok tüketilen meyvelerden kavun ve karpuz da yüksek şeker içerikleri nedeniyle kararında tüketilmesi gereken meyvelerdendir. Karpuz, potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde tansiyonu dengeler. Domates gibi likopeni yüksek bir meyvedir. Bu da kansere karşı karpuzu güçlü bir savaşçı kılar. Su içeriği kardeşi karpuz gibi yüksek olan kavun, tansiyonu dengelemede etkilidir. A vitamini ile cilt ve göz sağlığını korur. Ancak diyabet hastaları bu iki meyveyi mutlaka doktor önerisiyle çok kontrollü şekilde tüketmelidir.

Çilek: Manganez ve C vitamini bakımından güçlü olan bu kokulu meyve, kolesterol düşmanıdır. Bağışıklığınızı güçlendirmek ve cildinizi korumak için çilek tüketebilirsiniz.

Üzüm: Sirkesi ve kurusu da sık tüketilen üzüm, içeriğindeki demir, manganez ve bakır mineralleri ile kemikleri ve dişleri güçlendirir. Sinir sistemi için de faydalıdır.

Kayısı: Gülgiller ailesinin bir üyesi olan kayısı, kurutulmuş meyve olarak da sıklıkla tüketilir. K vitamini deposu kayısı, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olurken kasları güçlendirir. A vitamini ile gözleri korurken, kabızlık ile mücadelede de en yaygın besin olarak tüketilir.

Şeftali: Yine gülgiller familyasından gelen şeftali, potasyum, A, B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Su içeriği yüksek olan şeftali, cildi güneşin zararlı ışınlarından korur.

Kiraz: Anti-inflamatuar özelliği öne çıkan kiraz, kalp sağlığını korurken kaliteli bir uyku vadeder. Yüksek polifenoller ile de yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur."