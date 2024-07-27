Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız nedeni o vitaminde saklı

Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, insan vücudu için hayati öneme sağlık B12 vitaminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Sivritepe, B12 vitamin eksikliğinin, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini ve sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak alınması gerektiğini belirterek "B12 vitamini, et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunur. B12 iğnesi, B12 vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bazı hastalar bu vitamini düzenli diyetleriyle yeterli düzeyde alamayabilir ya da bağırsaklarda emilim sorunları yaşayarak vücutlarına yeterli miktarda B12 vitamini alamayabilir. Bu gibi durumlarda B12 iğnesi öneriyoruz" diye konuştu.

ENERJİYİ ARTIRIR, SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLER, KAN HÜCRELERİNİ ÇOĞALTIR

B12 vitamin iğnesinin faydalarına dikkati çeken Doç. Dr. Sivritepe, şöyle sıraladı:

"Enerji düzeyini arttırır. B12 vitamini, enerji üretimine katkıda bulunur. Yeterli miktarda B12 vitamini almak, günlük yaşamda daha enerjik ve dinç hissetmenize yardımcı olur. Sinir sistemi sağlığını destekler. B12 vitamini, sinir hücreleri ve sinir kılıfının sağlığını korumaya yardımcı olur.