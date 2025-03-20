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Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

İçerdiği bazı fitokimyasal ve biyoaktif bileşikler sayesinde insan sağlığında yararlı olarak kabul edilen brokolinin insan vücuduna saymakla bitmez. Kanser hastalığından şizofreniye iyi gelen brokolinin daha pek çok faydası var. Peki brokolinin faydaları neler? Brokolinin içinde hangi vitaminler var? Brokoli nasıl tüketilmeli? İşte merak edilenlerin yanıtı...

HABER MERKEZİ

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Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

Brokoli, vücudu toksik bileşiklerden uzaklaştırması, hücre hasarını önlemek, hastalıklara karşı koruyucu etkinliği ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Glukosinolat adı verilen kükürt ve şeker bileşiklerinin parçalanması sonucu oluşan sülforafan çeşitli hastalıklara karşı koruyucudur. Son yıllarda özellikle antioksidan ve antikanserojen olması sebebiyle kanser riskinin azaltılmasında etkinlik gösterdiği bilinir.

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Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

BROKOLİDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Brokoli, besin değeri yüksek bir besindir ve yüksek oranda vitamin, antioksidan ve antikanserojen besin öğelerini içerir. Brokolinin antioksidan özelliği ile vücutta oluşan zararlı serbest radikaller nötrlenir ve vücut hücreleri hasardan korunur. Kanserli hücre oluşumunu önlemeye yardımcı bir sebzedir. Brokolinin barındırdığı vitaminler:

E vitamini (α-tokoferol)
A vitamini (β-karoten)
C vitamini (askorbik asit)
Folik asit/ folat (B9 vitamini)
K vitamini
Tiamin (B1 vitamini)
Riboflavin (B2 vitamini)
Niasin (B3 vitamini)

Brokoli bu vitaminlere ek olarak az miktarda D, B5 ve B12 vitamini de içerir. Brokolide bulunan C vitamini miktarı diğer lahana grubu sebzelerine göre daha yüksektir. Ayrıca yaprak lahanadan sonra en yüksek A ve E vitamini içerir. Ayrıca en yüksek folik asit içerene sebzelerin başında brokoli bulunur. Folik asit, vücutta işleyen birçok metabolik olay, DNA sentezi ve alyuvar oluşumunda görev alan bir vitamindir. Özellikle hamilelik döneminde annenin ek takviye kullanması bebeklerin gelişimi açısından önemlidir. Bebek gelişi döneminde oluşabilecek nöral gelişim bozukluklarını önlemek için folik asit alınması önerilir. Vitaminlere ek olarak brokolide demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, manganez, çinko ve selenyum bulunur.

Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

BROKOLİNİN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ NEDİR?

Brokoli vitamin ve mineralin yanı sıra antioksidan ve antikanserojen bileşikleri ile genel sağlığın iyileştirilmesinde ideal besinlerden biridir. Brokolide bulunan "sülforafan" adı verilen kükürt bileşiği, başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı etki gösterir. Brokoli tüketiminin iyileşmeye yardım edebileceği bazı hastalıklar:

Diyabet: İçerdiği diyet lifi ve sülforafan, kan şekerine düşürmeye yardımcı olabilir. Özellikle obezite ve tip 2 diyabet tablosunda iyileşmelere yardımcıdır.
Kanser: Hücre hasarını azaltan biyoaktif bileşik olan sülforafan ve diğer bileşenler, vücutta kanserli hücre oluşumunu önlemeye yardımcıdır.
Osteoartrit: Sülforafan ve diğer bileşenler eklemler arası kıkırdak sağlığında rol oynayarak osteoartrit gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.
Kalp-damar hastalıkları: İçerdiği karotenoid gibi antioksidanlar ve lif yardımıyla kan kolesterol seviyelerinde düzelmeler ile kalp ve damar hastalıkları riskini azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkıda bulunur.
Şizofreni: Yeterli ve kesin kanıtlar olmasa da yüksek sülforafan seviyeleri beyindeki kimyasal düzeylerini değiştirebilir.

Sağlıklı beslenme düzeninde yer edinmiş brokolinin doğrudan veya dolaylı olarak birçok hastalığın iyileşmesinde rolü olabilir. Ancak bazı sağlık problemleriniz varsa veya kan sulandırıcı gibi ilaçlar kullanıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmalısınız.

Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

Brokoli Çorbası Faydaları Nelerdir?

Brokoli çeşitli garnitür, meze ve çorbalarda kullanılabilen kolay bir besindir. Besin değeri yüksek olan brokolide lif ve karbonhidrat bulunur. Bağırsak sağlığında önemli role sahip diyet lifi, sindirime ve kabızlığın önlenmesine yardımcıdır. Brokoli çorbası doygunluk sağlar ve aşırı yemeyi önleyebilir. Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumaya yardım eder. Antioksidan içeriği ile hastalıklara karşı koruyucu bir rolü vardır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

Pişirme ile bazı vitamin ve mineral kayıplarını azaltmak amacıyla uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirilmesinde dikkat edilmelidir. Brokolinin çok sert, kalın ve sarı renkli olmamasına dikkat edilmelidir.