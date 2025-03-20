Kendisi küçük faydaları çok büyük! Meğer brokoli adeta şifa saçıyormuş

BROKOLİDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Brokoli, besin değeri yüksek bir besindir ve yüksek oranda vitamin, antioksidan ve antikanserojen besin öğelerini içerir. Brokolinin antioksidan özelliği ile vücutta oluşan zararlı serbest radikaller nötrlenir ve vücut hücreleri hasardan korunur. Kanserli hücre oluşumunu önlemeye yardımcı bir sebzedir. Brokolinin barındırdığı vitaminler:

E vitamini (α-tokoferol)

A vitamini (β-karoten)

C vitamini (askorbik asit)

Folik asit/ folat (B9 vitamini)

K vitamini

Tiamin (B1 vitamini)

Riboflavin (B2 vitamini)

Niasin (B3 vitamini)

Brokoli bu vitaminlere ek olarak az miktarda D, B5 ve B12 vitamini de içerir. Brokolide bulunan C vitamini miktarı diğer lahana grubu sebzelerine göre daha yüksektir. Ayrıca yaprak lahanadan sonra en yüksek A ve E vitamini içerir. Ayrıca en yüksek folik asit içerene sebzelerin başında brokoli bulunur. Folik asit, vücutta işleyen birçok metabolik olay, DNA sentezi ve alyuvar oluşumunda görev alan bir vitamindir. Özellikle hamilelik döneminde annenin ek takviye kullanması bebeklerin gelişimi açısından önemlidir. Bebek gelişi döneminde oluşabilecek nöral gelişim bozukluklarını önlemek için folik asit alınması önerilir. Vitaminlere ek olarak brokolide demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, manganez, çinko ve selenyum bulunur.