Kendisi küçük faydası büyük! Vitamin deposu kivinin faydaları...

Son yıllarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte tropikal meyveler daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu meyvelerin başında ise hem lezzeti hem de faydalarıyla öne çıkan kivi yer alıyor. Uzmanlar, kivi tüketiminin bağışıklık sisteminden sindirime hatta depresyona kadar birçok alanda vücuda olumlu etkileri olduğunu vurguluyor.

GÖZDE AYVAZ Giriş Tarihi : 26 Nisan 2025 16:13 Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





