Kendisi küçük faydası büyük! Vitamin deposu kivinin faydaları...
Son yıllarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte tropikal meyveler daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu meyvelerin başında ise hem lezzeti hem de faydalarıyla öne çıkan kivi yer alıyor. Uzmanlar, kivi tüketiminin bağışıklık sisteminden sindirime hatta depresyona kadar birçok alanda vücuda olumlu etkileri olduğunu vurguluyor.
GÖZDE AYVAZ
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C VİTAMİNİ BOMBASI
Kivi, portakal ve limon gibi turunçgillerle yarışacak kadar yüksek oranda C vitamini içeriyor. Tek bir kivi, günlük C vitamini ihtiyacının büyük kısmını karşılayabiliyor. Bu da özellikle soğuk algınlığına karşı direnci artırıyor.
İçeriğindeki "aktinidin" enzimi sayesinde, kivi sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle proteinlerin sindirimini kolaylaştırmasıyla bilinen bu enzim, ağır yemeklerin ardından kivi tüketimini daha anlamlı hale getiriyor.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR Kivinin potasyum bakımından zengin yapısı, tansiyonu dengeleyici etki gösterirken, içerdiği lif ve antioksidanlar kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlıyor. Bu özellikleriyle kalp-damar sağlığını korumada önemli bir rol üstleniyor.
GÖZLERE VE CİLDE IŞIK TUTUYOR
Kivide bulunan lutein ve zeaksantin maddeleri, göz sağlığı için hayati öneme sahip. Ayrıca E vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.
DOĞAL BİR ANTİDEPRESAN
Kivi, serotonin seviyelerini olumlu yönde etkileyen maddeler içeriyor. Bu da ruh halinin dengelenmesine ve stresin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle yoğun tempoda çalışan bireyler için kivi, sağlıklı bir mola anlamına gelebilir.