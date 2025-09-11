  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

Diyet yapıyor, spor yapıyor ama yine de hedeflediğiniz kiloya ulaşamıyorsanız nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Kilo vermek isteyen pek çok kişi, farkında olmadan demir eksikliği nedeniyle sonuç alamayabiliyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu eksiklik, diyetin ve egzersizin etkisini azaltıyor. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Hangi besinlerde demir var? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir
Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

Kilo vermeye çalışanların yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarının başında, tüm çabaya rağmen tartıda değişim görememek geliyor. Çoğu zaman uygulanan diyet programları, kalori hesaplamaları ya da egzersiz planları suçlanıyor. Ancak kilo kaybının önündeki engel bazen hiç beklenmeyen bir noktada ortaya çıkabiliyor: Demir eksikliği.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir
Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

BELİRTİLER SESSİZCE ORTAYA ÇIKIYOR:

Sürekli yorgunluk hissi

Egzersiz sonrası aşırı bitkinlik

Solgun cilt

Tırnaklarda kırılma

Konsantrasyon güçlüğü

Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir
Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

DEMİR EKSİKLİĞİ KİLO VERMEYİ NEDEN ZORLAŞTIRIR?

Metabolizma yavaşlar

Egzersiz performansı düşer

Vücut yağ yakmakta zorlanır

Günlük enerji ihtiyacı azalır

Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir
Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

PEKİ NE YAPMALI?

Demir açısından zengin besinler tüketmek büyük fark yaratabilir.
Kırmızı et
Yumurta
Ispanak
Mercimek
Pekmez

Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir
Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir

Demir, vücudun enerji üretiminde ve oksijen taşımasında önemli bir rol oynuyor. Eksikliği durumunda metabolizma yavaşlıyor, vücut daha az enerji harcamaya başlıyor. Bu durum, kilo kaybını zorlaştırmakla kalmıyor, sürecin tamamen durmasına da neden olabiliyor.