Kilo verememenizin sebebi demir eksikliği olabilir
Diyet yapıyor, spor yapıyor ama yine de hedeflediğiniz kiloya ulaşamıyorsanız nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Kilo vermek isteyen pek çok kişi, farkında olmadan demir eksikliği nedeniyle sonuç alamayabiliyor. Metabolizmayı yavaşlatan bu eksiklik, diyetin ve egzersizin etkisini azaltıyor. Peki demir eksikliği belirtileri neler? Hangi besinlerde demir var? İşte detaylar...
Kilo vermeye çalışanların yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarının başında, tüm çabaya rağmen tartıda değişim görememek geliyor. Çoğu zaman uygulanan diyet programları, kalori hesaplamaları ya da egzersiz planları suçlanıyor. Ancak kilo kaybının önündeki engel bazen hiç beklenmeyen bir noktada ortaya çıkabiliyor: Demir eksikliği.
BELİRTİLER SESSİZCE ORTAYA ÇIKIYOR:
Sürekli yorgunluk hissi
Egzersiz sonrası aşırı bitkinlik
Solgun cilt
Tırnaklarda kırılma
Konsantrasyon güçlüğü
DEMİR EKSİKLİĞİ KİLO VERMEYİ NEDEN ZORLAŞTIRIR?
Metabolizma yavaşlar
Egzersiz performansı düşer
Vücut yağ yakmakta zorlanır
Günlük enerji ihtiyacı azalır
PEKİ NE YAPMALI?
Demir açısından zengin besinler tüketmek büyük fark yaratabilir. Kırmızı et Yumurta Ispanak Mercimek Pekmez
Demir, vücudun enerji üretiminde ve oksijen taşımasında önemli bir rol oynuyor. Eksikliği durumunda metabolizma yavaşlıyor, vücut daha az enerji harcamaya başlıyor. Bu durum, kilo kaybını zorlaştırmakla kalmıyor, sürecin tamamen durmasına da neden olabiliyor.