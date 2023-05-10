Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

1. MAVİ RENK İŞTAHI BASTIRIYOR!



İnanması güç olsa da, yapılan bir araştırmada, mavi rengin hakim olduğu bir odada Yemek yemenin,gıda tüketimini %33'e varan oranda azalttığı sonucuna varılmış. Mavi renk,yiyeceğin daha az çekici göründüğüne dair beyni tetikliyormuş.

Biz de, mavi tabaklarda yemek yemeği,hatta yemek masasının üzerine mavi örtü sermeyi deneyelim, bakalım iştahımız üzerinde olumsuz etki yaratacak mı?Aman sarı, kırmızı ve turuncu renklerden kaçınalım, yoksa tam tersine, iştahımız artabilir! En başta fast food restoranlarının, iştah açıcı renklerle bizi cıvıl cıvıl ortamlarına çekiyor olması boşuna değil demek ki.