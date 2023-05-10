Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

4. VANİLYA KOKULU MUM YAKMAK
Haberiniz olsun, vanilyanın doğal tatlı aroması, açlığı ve abur cubur yeme isteğini gideriyor!Londra'daki St. George's Hastanesinde, 160 kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucu, vanilya bandının bazı zayıflatma haplarıyla aynı etkiye sahip olduğunu gösterdi; hem de yan etkisi olmadan.
Baş diyetisyen Catherine Collins dedi ki: "Aroma bandı, tatlı alımını belirgin bir şekilde azalttı. Vanilya bandı takanlardaki kilo kaybı, hiçbir şey takmayanlara veya suni limon kokulu bant takanlara kıyasla dafa fazlaydı. Bulduğumuz en ilginç şey, çikolata skorunun vanilya bandı takanlarda yarıya düşmesiydi. "
Özetle; doğal tatlı kokuları, açlığı ve abur cubur yeme arzusunu gideriyor. Alt tarafı vanilya kokulu bir mum yakmak! Bu bizi abur cubur tatlı yemekten alıkoyacaksa, denemeye değmez mi?