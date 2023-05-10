  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

Kilo vermek için yapmanız gereken her şeyi biliyor ancak yapamıyor musunuz? Kaloria açığı oluşturmanıza ve spor yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz? Yemek yemeğe karşı duyduğunuz isteği ve açlığınızı dizginleyememek diyette başa çıkmanın en zor olduğu etken. Peki, hangi yöntemler ile bilinçaltınızı ikna edebilirsiniz? İşte bilinçaltı ikna yöntemleri ile kilo verme metodları...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:17 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:21
Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

Çoğumuz farkındayız; kilo vermek için, kaloriyi dengelemenin tek yol olduğu düşüncesi artık o kadar kabul görmüyor. Bütün başarılı kilo verme programları, tükettiğinden fazlasını yakmak üzerine kurulu. En sağlıklı yaklaşım, beslenme rejimiyle rutin vücut egzersizlerinin kombinasyonu; tutarlı olunca yavaş yavaş kilo veriliyor.

Yine de aşağıdaki pratik zeka hileleriyle zihnimizi kandırmak suretiyle, istediğimiz ince bedene kavuşmak için daha istikrarlı bir yola girebiliriz. Şimdi, bu ilginç hilelerin neler olduğuna göz atalım:

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

1. MAVİ RENK İŞTAHI BASTIRIYOR!


İnanması güç olsa da, yapılan bir araştırmada, mavi rengin hakim olduğu bir odada Yemek yemenin,gıda tüketimini %33'e varan oranda azalttığı sonucuna varılmış. Mavi renk,yiyeceğin daha az çekici göründüğüne dair beyni tetikliyormuş.

Biz de, mavi tabaklarda yemek yemeği,hatta yemek masasının üzerine mavi örtü sermeyi deneyelim, bakalım iştahımız üzerinde olumsuz etki yaratacak mı?Aman sarı, kırmızı ve turuncu renklerden kaçınalım, yoksa tam tersine, iştahımız artabilir! En başta fast food restoranlarının, iştah açıcı renklerle bizi cıvıl cıvıl ortamlarına çekiyor olması boşuna değil demek ki.

Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

2. AYNA KARŞISINDA YEMEK

Bir diğer beyni kandırma hilesi, aynadan yardım alıyor. Cornell Üniversitesi, Tüketici Araştırmaları Derneği'nin dergisinde sonuçları yayımlanan bir tadım çalışmasında; 185 lisans öğrencisinden, çikolatalı kek ile meyva suyu arasında seçim yapmaları ve tatlarını değerlendirmeleri istenmiş. Bir grup, yerken ayna karşısına oturtulmuş, diğer grup ayna bulunmayan odada yemişler. Ayna karşısında çikolatalı kek yiyenler, yediklerinin tadının, aynasız odada yiyenler göre, daha az tatlı olduğunu söylemişler. Aynanın varlığı, meyve salatasının tadı üzerinde ise etki yaratmamış.

Ayna, kendimizi objektif olarak yargılamamızı sağlıyor. Suçluluk duygumuz arttıkça, abur cuburun lezzeti azalıyor. Zaten çalışmanın sonucu, bu yöntemin abur cubur tüketimini azalttığını destekliyor. Hadi, bir daha abur yerken aynada kendimizi seyretmeyi deneyelim, bakalım işe yarayacak mı?

Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

3. IŞIK AÇILSIN MÜZİK KAPANSIN, İŞTAHIMIZ AZALSIN


Birçok restoranın atmosferinin, loş ışıklardan, çiğnemeyi hızlandıran fon müziklerine kadar, özellikle cazip olacak şekilde tasarlandığını biliyor muydunuz? Çünkü loş ve müzikli ortam, yeme kontrolünün elden gitmesine yol açıyormuş.

İşletmeciler, iştahı artırıp para kazanmak için restoranlarında ışığı ve müziği kullanıyorlarsa, biz niye ortamı tersine çevirip daha az yemeyelim?

Kilo vermek beyni kandırmaktan geçiyor! Siz de bu yöntem ile bilinçaltınızı ikna edin...

4. VANİLYA KOKULU MUM YAKMAK


Haberiniz olsun, vanilyanın doğal tatlı aroması, açlığı ve abur cubur yeme isteğini gideriyor!Londra'daki St. George's Hastanesinde, 160 kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucu, vanilya bandının bazı zayıflatma haplarıyla aynı etkiye sahip olduğunu gösterdi; hem de yan etkisi olmadan.

Baş diyetisyen Catherine Collins dedi ki: "Aroma bandı, tatlı alımını belirgin bir şekilde azalttı. Vanilya bandı takanlardaki kilo kaybı, hiçbir şey takmayanlara veya suni limon kokulu bant takanlara kıyasla dafa fazlaydı. Bulduğumuz en ilginç şey, çikolata skorunun vanilya bandı takanlarda yarıya düşmesiydi. "

Özetle; doğal tatlı kokuları, açlığı ve abur cubur yeme arzusunu gideriyor. Alt tarafı vanilya kokulu bir mum yakmak! Bu bizi abur cubur tatlı yemekten alıkoyacaksa, denemeye değmez mi?

  • SON DAKİKA