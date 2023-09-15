Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Kilo vermeye ya da formunu korumak isteyenler için metabolizmayı hızlı çalıştıran besinler tüketmek oldukça önem taşıyor. Bir takım gıdalar metabolizmaya yardımcı olabilir. Metabolizma hızı da aslında vücudun yaktığı kalori miktarına verilen isimdir. Peki zayıflatan yiyecekler neler? Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Nasıl kilo verilir? İşte beslenme listelerinde muhakkak olması gereken ve metabolizmayı hızlı çalıştırabilecek yiyecekler…