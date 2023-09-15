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Haberler Galeri Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Kilo vermeye ya da formunu korumak isteyenler için metabolizmayı hızlı çalıştıran besinler tüketmek oldukça önem taşıyor. Bir takım gıdalar metabolizmaya yardımcı olabilir. Metabolizma hızı da aslında vücudun yaktığı kalori miktarına verilen isimdir. Peki zayıflatan yiyecekler neler? Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Nasıl kilo verilir? İşte beslenme listelerinde muhakkak olması gereken ve metabolizmayı hızlı çalıştırabilecek yiyecekler…

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:33 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:33

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinleri tüketerek hayalini kurduğunuz vücuda sahip olmak mümkün!

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Eğer istediğiniz şey zayıflamak ise beslenmenize bu yiyecekleri eklemek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi vücudunuzdaki fazla yağı da atmanızı sağlayacaktır. Peki hangi yiyecekler kilo verdiriyor? Zayıflatan yiyecekler neler? Nasıl kilo verilir?

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Fakat bu yiyeceklerin de ölçülü tüketilmesi oldukça önemlidir. Çünkü her besinin aşırı tüketimi kilo vermeye değil almaya yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR

Et, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar gibi protein açısından zengin besinler metabolizma hızınızı artırmaya yardımcı olur.rşılaştırıldığında, metabolizma hızınızı %15–30 oranında artırırlar.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor! İşte kilo verdiren yiyecekler

Bunun nedeni, vücudunuzun bu besinleri sindirmek için daha fazla enerji kullanmasını gerektirmeleridir. Bu aynı zamanda gıdanın termik etkisi (TEF) olarak bilinir.

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