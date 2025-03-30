Kilo vermeyi kolaylaştırıyor, detoks etkisi yapıyor! İşte yumurtanın bilinmeyen faydaları...

6. KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Yumurtalar, kasların onarılması ve büyümesi için gerekli olan yüksek kaliteli proteinleri içerir. Spor yapanlar ve egzersiz yapanlar için özellikle önemli olan bu protein, kas dokusunun güçlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olur. Yumurtalar ayrıca içerdiği B vitamini kompleksi ile enerji üretimini destekler.