Kontrolsüz alınan protein karaciğer ve böbreklere zarar veriyor

"PROFESYONEL SPORCULARLA SAĞLIK İÇİN EGZERSİZ YAPANLAR AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ"

Profesyonel sporla sağlığın korunması için yapılan egzersizlerin birbirinden farklı olduğunun altını çizen Yazıhan, profesyonel sporcularla sağlık için egzersiz yapanların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Profesyonel sporcuların tempolarını sürdürmek ve başarılı olmak zorunda olduğuna işaret eden Yazıhan, sağlıklarını korumak amacıyla spor yapanlarda ise önerilen egzersiz süre ve türlerinin tamamen farklı olduğuna dikkati çekti.



Yazıhan, spor yapılan dönemde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınması, protein kaynaklarının kişiye uygun sağlanması gerektiğini bildirdi. Her spor dalının ihtiyacı olan özelliklerin, enerji gereksiniminin, egzersiz programlarının farklı olduğunu vurgulayan Yazıhan, şunları kaydetti:



"Spor dalına bağlı olarak besin ihtiyaçları da değişir. Sağlıklı bir egzersiz programı uygulayacak olan kişilerin veya profesyonel bir sporcunun enerji sistemi, kas iskelet sistemi, eklemleri, solunum ve dolaşım sistemi, hormonları, sinir sistemi, kan ve bağışıklık sistemi düzenli takip edilmeli ve gerekli durumlarda beslenmesi takviyelerle desteklenmelidir.



Başarılı ve uzun süreli profesyonel spor hayatı için stres kontrolü, kaliteli uyku, doğru egzersiz programları, hedefe yönelik zengin içerikli beslenme programları, protein gibi doğru takviyelerle desteklenmek gereklidir. Çoğu sporcunun mide bağırsak sisteminde ve besinleri sindirmeyle ilgili sorunları ve besin eksiklikleri bulunmaktadır. Bu yıl yapılan bir çalışmada, profesyonel sporcuların yarısında mide bağırsak sorunu olduğu, günlük ihtiyaçları olan enerji ve protein gereksinimlerini alamadıkları görülmüştür."