Koreli kadınların güzellik sırrını keşfedin! Suyun içinde bekletin etkilerini görün
Koreli kadınların cilt güzellikleri, sıradan bir bakım rutininden çok daha fazlasını içeriyor. Pürüzsüz, parlak ve genç görünen bir cilt için sadece pirinç suyu, bakım rutininizi tamamen değiştirebilir. Peki, cilt bakımı için pirinç suyu nasıl yapılır? Pirinç suyunun faydaları nelerdir? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Pirinç suyunun mucizevi etkisiyle tanışın. Cildi aydınlatan, nemlendiren ve doğal bir parlaklık kazandıran bu geleneksel yöntem, Koreli kadınlarının güzellik sırrı olarak yıllardır kullanılıyor. Hem basit hem etkili bu bakım rutiniyle cildinizi şımartın. Peki, korelilerin pirinç suyu nasıl yapılır? Doğal pirinç toniği nasıl uygulanır? Detaylar…
Cilde faydalı özellikleriyle bilinen Kore pirinç suyu, yüzyıllardır Kore cilt bakımı rutinlerinde geleneksel bir güzellik sırrı olmuştur. Besinlerle dolu bu basit ama etkili tarif, parlak bir ten elde etmenize yardımcı olabilir. Işıltılı bir cilt için Kore pirinç suyunu şu şekilde yapabilirsiniz:
İÇİNDEKİLER
Pişmemiş Pirinç: Küçük bir fincan pişmemiş pirinçle başlayın.
En iyi sonuçları elde etmek için organik veya doğal pirinci tercih edin.
Su: Pirinci ıslatmak ve pirinç suyunu çıkarmak için yaklaşık 2 bardak suya ihtiyacınız olacak.
ADIM 1: PİRİNCİ DURULAYIN
Pişmemiş pirinci alın ve soğuk akan su altında iyice durulayın. Bu, her türlü yabancı maddenin veya yüzey kirliliğinin giderilmesine yardımcı olur
ADIM 2: PİRİNCİ ISLATIN
Yıkanmış pirinci bir kaseye koyun ve yaklaşık 2 bardak su ekleyin. Pirinci 15-30 dakika bekletin. Bu süre zarfında su bulanık bir görünüm almaya başlayacaktır.
ADIM 3: PİRİNÇ SUYUNU ÇALKALAYIN VE ÇIKARIN
Pirinç ıslandıktan sonra, tanelerini parmaklarınızın arasında hafifçe ovalayarak çalkalayın. Bu eylem faydalı besinlerin suya salınmasına yardımcı olur. Pirinç suyunu pirinç tanelerinden ayırarak temiz bir kaseye süzün.
ADIM 4: FERMANTASYON İSTEĞE BAĞLI
Daha fazla fayda için fermantasyonu tercih edebilirsiniz. Süzülmüş pirinç suyunu oda sıcaklığında 24-48 saat bekletin. Fermantasyon besin içeriğini arttırır ve pirinç suyunu daha güçlü hale getirir.
ADIM 5: DEPOLAMA
Fermente edildikten sonra (bu seçeneği tercih ederseniz), pirinç suyunu temiz, hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklayın. Soğuk sıcaklık hem tazeliğini korur hem de cilde uygulandığında ferahlık hissi verir.
PİRİNÇ SUYU CİLDE NASIL UYGULANIR?
Temizleme: Pirinç suyunu pamuklu bir ped yardımıyla yüzünüze uygulayarak temizleyici olarak kullanın. Kirleri ve makyaj izlerini gidermek için yüzünüzü yavaşça silin. Bu, cildinizin doğal yağlarını soymayacak, yumuşak, doğal bir temizleyici görevi görür.
Tonlama: Pirinç suyunu tonik olarak uygulayın. Pirinç suyunu yüzünüze hafifçe sürmek için bir pamuk topu veya ped kullanın. Tonlama özellikleri cildin pH'ını dengelemeye yardımcı olarak daha pürüzsüz bir cilt sağlar.
Maske: Nemlendirici bir yüz maskesi oluşturmak için pirinç suyunu bal veya aloe vera jeli gibi diğer doğal malzemelerle karıştırın. Karışımı eşit şekilde uygulayın ve 15-20 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın.
Banyoda Bekletme: Hoşgörülü bir cilt bakımı rutini için banyonuza pirinç suyu ekleyin. Besinler tüm vücudunuzu besleyebilir ve cildinizin tazelenmiş hissetmesini sağlayabilir.