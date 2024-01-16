Küflü ekmek yemek tehlikeli mi?

Küflenmiş ekmeği ziyan etmemek için yiyorsunuz ancak sağlığınız için çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ekmeğin ucunun ya da bir köşesinin küflenmesi demek aslında o küf öbeklerinin ekmeğin her bir tarafına yayılması demek. Yani ekmeğin ucunu koparıp atınca küflenmiş kısımdan kurtulmuyorsunuz, o sadece buz dağının görünen kısmı...