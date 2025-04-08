Kuru incir o kanser türüne kalkan oluyor! İşte kuru incirin faydaları...

Vitamin ve mineral deposu olan kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan kuru incir aynı zaman vücudu hastalıklara karşı da koruyor. Yüksek lif oranı ile tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olan kuru incirin meme kanserine karşı koruyucu olduğu da ortaya çıktı. İşte kuru incirin faydaları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 08 Nisan 2025 16:33 Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





