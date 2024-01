KUŞBURNU ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kuşburnu çayının düzenli tüketilmesinin vücutta bulunan fazla su ve tuzdan kurtulmayı sağladığı bilinmektedir. Bu da kişilerin zayıflamasına yardımcı olur. Ancak kuşburnu çayı tek başına zayıflatma özelliği olan bir bitki olmadığı için zayıflama dönemlerinde beslenme oranı ve düzenine de dikkat edilmelidir. İçeriğindeki C vitamini ve antioksidan ile sindirim sistemini düzenleyen ve daha iyi çalışmasını sağlayan kuşburnu çayından gün içinde 2 fincandan fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz. Zayıflamaya olan etkisinden dolayı çok tüketildiği takdirde kuşburnu mide de yanma, ishal, kusma, mide asidi gibi sorunlara yol açabilir.

KUŞBURNU ÇAYININ OLASI YAN ETKİLERİ

Kuşburnu çayının pek çok yan etkisi fazla C vitamini tüketiminden kaynaklanacaktır ki bu da ancak günde 100 gram gibi mümkün olmayan miktarda bir meyve tüketiminizle olabilir.

Fazla C vitamini tüketiminin sonucunda oluşabilecek yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, mide krampları, mide ekşimesi, bulantı.

Yine de hamile veya bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketiminizi sınırlandırınız.

Yüksek miktarda C vitamini tüketimi böbrek taşına sebep olabilir. Böbrek taşı hastalığı bulunan kişiler C vitamini içeriği bakımından zengin bu meyveyi tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdırlar.

İçerdiği C vitamini nedeniyle kuşburnu çayı nedeniyle östrojenle etkileşime girebilir.