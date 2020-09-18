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Haberler Galeri Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Kışın favori içeceklerinden kuşburnunun sağlık açısından bir çok faydası bulunuyor. Kuşburnu nelere iyi gelir? Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu içmek yararlı mı?

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 16:38
Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor

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Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

C vitamini yarışında limon, mandalina ve portakalı geçerek birincilik için ipi göğüsleyebilir.

Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Öyle ki limonun 60 katı kadar C vitamini içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnunun faydaları da yapılan araştırmalarla ispatlanmış.

Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.

Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor

Doğru demlendiğinde ve kararında tüketildiğinde kuşburnunun faydası çok.

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