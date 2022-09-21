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Haberler Galeri Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

Mum gibi eriten lahana diyeti ile sadece 1 haftada fazlalıklarınızdan kurtulmak ister misiniz? Oldukça düşük ancak doyurucu reçete gibi bu diyet listesi ile yağlarınızı yakarak, en kısa sürede ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Peki, lahana diyeti nedir? Lahana diyeti ile kısa sürede kilo vermek mümkün mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:18
Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

1 hafta gibi kısa bir sürede fazla yağlarınızdan, ödeminizden ve sizi rahatsız eden kilolarınızın bir kısmından kurtulmak istiyorsanız bol sebze ve meyve içeren besin değeri içeren düşük kalorili bu diyet tam size göre...

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Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

LAHANA DİYETİ İLE KISA SÜREDE KİLO VERİN

Lahana, ıspanak, marul vb. gibi diğer yeşil yapraklı sebzeler göbek yağını yakmak için harikadır ve aynı zamanda çok besleyicidir. Lahananın yağ yakma yetenekleri konusunda bazı araştırmalar yapılmış ve çok sağlıklı sebzeler kategorisinde ön sıralarda yer almıştır.

Lahana, bedeninizi destekleyen kalsiyum, magnezyum, potasyum, C vitamini, K vitamini, A vitamini, beta-karoten ve lutein açısından zengindir.

Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

LAHANA DİYETİ KURALLARI

-Lahana diyeti, farklı besinlerle desteklenmiş, oldukça düşük kalorili bir diyettir. Bu nedenle uzun süre yapılmamalıdır.
-Kısa sürede hızla kilo verilmesine neden olduğun için belirli bir rahatsızlığı olan kişilerin doktoruna danışması gerekir.
-Diyeti yaparken bol su içmeli, diyetinizi hafif yürüyüşlerle desteklemelisiniz
-Diyeti yaparken, besin değerleri açısından taze meyve ve sebzeler kullanmanız oldukça önemlidir.

Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

-Lahana diyetinde 7 gün boyunca aşağıda belirtilen tam liste uygulanır.
-Bu diyet sisteminizi temizleyecektir.
-Bu rejimle yağlar hızla yanar.
-Diyet sırasında alkol ve alkollü içecekler kullanmayın, çünkü bunlar vücudunuzda yağ birikimine neden olurlar.

Lahana diyeti ile 1 haftada fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

LAHANA ÇORBASI DİYETİ TARİF

Yağ Eritici Çorba

İçindekiler:

Tavuk ya da et suyu
6 adet büyük yeşil soğan
1-2 domates
1 adet büyük boy lahana
2 adet yeşil biber
1 demet kereviz sapı
1 demek maydanoz
köri, pul biber, biber, acı sos (arzu edilirse)

LAHANA ÇORBASI HAZIRLANIŞI:

Sebzeleri küçük ya da orta boyda doğrayın.
Tüm sebzeleri tencereye koyup üstünü örtecek kadar et veya tavuk suyu ilave edin.
10 dakika hızlı yüksek ateşte kaynatın.
Ardından ateşi kısın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.
Sebzeler yumuşayınca tüm ocağın altını kapatın.
Dileyenler çorbayı blender'dan da geçirebilir.

Bu çorbanın kalori değeri düşük olduğu için kendinizi aç hissettiğiniz her zaman ve istediğiniz kadar içebilirsiniz. Şayet bir yere gidiyorsanız eğer blender'dan geçirdiyseniz, termosunuza koyup istediğiniz yerde içebilirsiniz.

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