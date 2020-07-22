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Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Limonun faydaları, turunçgiller ailesi gibi, içerdiği kimyasallar ve yüksek oranda C vitamini nedeniyle çok fazladır. Ayrıca güçlü bir antioksidan olan limon içeriği, anti-kanserojen olarak kabul edilir. Peki limon hangi hastalıklara iyi geliyor? Limon, diş sağlığı için ne kadar önemli? İşte limonun faydaları...

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:18
Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Çayımıza, çorbamıza ve salatalarımıza bolca sıktığımız limon, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, zayıflamaya yardımcı olması, yorgunluğu gidermesi gibi birçok özelliği ile sağlımıza çok faydalıdır.

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Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Limon, doğal bir antibiyotiktir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklarda limonun faydalarından bolca yararlanırız. Fakat limonun faydaları bununla sınırlı değildir.

Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

İçerdiği mineraller, vitaminler ve kimyasallarla birçok hastalığa iyi gelmektedir. Anti-kanserojen olan limon, cilde, saçlara, mide rahatsızlıklarına, kabızlığa ve boğaz enfeksiyonlarında doğal ilaç etkisiz yapar.

Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMON
Turunçgiller ailesinin bir üyesi olan limonun kökeni tam olarak bilinmemektedir. Anavatanı olarak Doğu Himalaya olduğunu söylenen limon, ılıman iklime sahip ülkelerde rahatlıkla yetişebilmektedir. Kışın yapraklarını dökmeyen, küçük boydaki ağaçları ile ülkemizde de çok sevilen limon, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde nerdeyse her evin bahçesinde bulunmaktadır. Limonu daha çok suyu için çay, çorba, salata gibi yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca kabuğunun da yemeklere ve tatlılara tat vermesi için kullandığı görülür. Peki limonun içeriğinde neler vardır?

Limonun faydaları neler? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMONUN İÇERİĞİ VE BESİN DEĞERİ
Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Orta boy bir adet limonun içeriği şöyledir;

Karbonhidrat (g) 8.73

Protein (g) 0.44

Yağ (g) 0.36

Lif (g) 1.41

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 3

Potasyum (mg) 157

Kalsiyum (mg) 34

Vitamin A (iu) 3

Vitamin C (mg) 44.1

Demir 0.11

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