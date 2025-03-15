Magnezyum kullananlar dikkat! Böbrekleri tehdit ediyor

KAN TESTİ İLE KULLANIMA KARAR VERİLMELİ

Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, magnezyum takviyelerinin doğru bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda da şu uyarılarda bulundu: "Magnezyum takviyelerinin kullanımı, kişinin mevcut sağlık durumuna göre belirlenmeli ve doktor önerisiyle yapılmalıdır. Ayrıca herhangi bir takviye almadan önce, kan testiyle magnezyum seviyelerinin ölçülmesi ve buna göre bir tedavi planı oluşturulması gerekmektedir. Sadece magnezyum değil tüm vitamin ve mineraller için durum bu şekilde olmalıdır. Gereğinden fazla ve gereksiz takviye alımları vücutta geri dönmeyecek sorunlara neden olabilmektedir."