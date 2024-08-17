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Maymun çiçeği virüsü hastalığının belirtileri neler? Hastalık nasıl bulaşıyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika'da hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüs (mpox) salgınının halk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle acil durum ilan etti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya yaptığı açıklamada kıtada şimdiye kadar 15.000'den fazla mpox vakası ve 461 ölüm olduğunu, geçen yılın aynı dönemine göre de %160'lık bir artış olduğunu belirtti. Peki maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:53

Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?

Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği virüsü bulaşma yolları neler? Maymun çiçeği virüsünün tedavisi var mı? soruları son günlerde en çok merak edilenler arasında bulunuyor. İşte maymun çiçeği virüsüne dair tüm merak edilenler...

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Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili rehber yayınladı.

M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir

Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Klinik tablo; ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin büyümesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır.

• Lenfadenopati gelişimi ayırıcı tanıda yer alabilecek suçiçeği, kızamık ve çiçek hastalığında bu kadar ön planda olmadığından M-Çiçeği için tanıyı destekleyici bulgu olarak kabul edilebilir.

• Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşma eğilimindedir. Yüzü (vakaların %95'inde), avuçları ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukoza (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva (%20) ile kornea da etkilenir. Döküntü, maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru gelişir. Lezyonların sayısı birkaç adet ile
birkaç bin adet arasında değişebilir. Şiddetli vakalarda lezyonlar geniş deri alanlarının soyulmasına neden olacak şekilde birleşebilir.

OLASI VAKADA YAPILMASI GEREKENLER
Olası vaka ile karşılaşılması durumunda, standart enfeksiyon kontrol önlemleri tam olarak uygulanır, el hijyenine maksimum özen gösterilir ve sırasıyla aşağıdaki yaklaşımlarda bulunulur: 1. Olası vaka tanımına uyan kişi cerrahi maske takmalıdır. 2. Sağlık personeli N95 maske, gözlük veya siperlik, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. 3. Klinik örnek alınmalıdır

Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?
Kesin olmamakla birlikte bazı antivirallerin (tekovirimat, brinsidofovir, sidofovir) MÇiçeğinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Randomize kontrollü çalışmalarda mevcut ajanların etkisi gösterilmemiştir ancak gerçek hayattaki olgu kontrol çalışmalarında anektodal olarak fayda sağladığına dair veriler bulunmaktadır. M-Çiçeği için semptomları hafifletmek, komplikasyonları yönetmek ve uzun vadeli sekelleri önlemek için klinik bakım ve destekleyici tedavi verilmelidir. Lezyon bölgesine göre sıcak su banyoları, ağrı kesiciler, laksatifler, orofaringeal antiinflamatuarlar ve ağrı kesiciler gerektiğinde kullanılabilir. Ağır palyasyonu hastalık yönetiminin temel hedefidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar etkene özgü ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. Takip sırasında nadiren ensefalit, miyokardit gibi durumlar gözlenebilir. Bunların tedavisinde olgu bazlı değerlendirme yapılması önerilir.

Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü ilk hangi ülkede ortaya çıktı? Türkiye de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? Maymun çiçeği hastalığı Maymunlardan mı bulaşıyor?

M ÇİÇEĞİ (MPOX) VİRÜSÜ HANGİ HAYVANLARDAN BULAŞIR?
M-Çiçeği virüsüne duyarlı çeşitli hayvan türleri tanımlanmıştır. Bunlar; ip sincapları, ağaç sincapları, Gambiya keseli sıçanları, fındık fareleri, primatlar ve diğer türlerdir. M-Çiçeği virüsünün doğal seyri bugün için net olarak tanımlanabilmiş değildir. Kesin rezervuar(lar)ı ve doğada virüs dolaşımının nasıl olduğu henüz netlik kazanmamıştır. Bununla birlikte ön planda kemirgenlerin olduğu düşünülmektedir.