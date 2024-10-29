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Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Erken teşhisle tedavi şansı yüksek bir hastalık olan meme kanserinde düzenli kontroller ve kendi kendine muayene büyük önem taşıyor. Peki, meme kanseri için risk faktörleri neler? Meme kanserini tetikleyen şeyler neler? Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Peki meme kanseri erken teşhisle anlaşılır mı? Meme kanserinin tedavisi nedir? İşte tüm detaylar...

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Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

MEME KANSERİNDE YAŞAM ŞEKLİYLE İLİŞKİLİ, DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ

-Sedanter/hareketsiz bir yaşam sürmek,
-Fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak (özellikle menapozdan sonra 5kg.dan fazla kilo almak),
-Sigara içmek,
-Hiç doğum yapmamış olmak,
-Otuz beş yaşından sonra anne olmak,
-Hiç bebek emzirmemiş olmak,
-Menopoz sonrası iki yıldan uzun süreyle, hormon ilacı kullanmak (HRT),
-Alkol kullanmak.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Meme kanserinde değiştirilemeyecek risk faktörleri

-Kadın olmak: Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir.
-Yaş almak: Yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır (40 yaş ve üzerinde).
-Belirli genlere sahip olmak (BRCA1, BRCA2)
-Ailede meme kanseri öyküsünün olması: Birinci derece akrabalarda (anne, kız kardeş, kız çocuk) meme kanseri görülmesi riski iki kat arttırmaktadır. Ancak, meme kanserlerinin yaklaşık %85'inin ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan kadınlarda görüldüğünü belirtmek önemlidir. Bu durum, kalıtsal mutasyonlardan ziyade, yaşlanma süreci ve genel olarak yaşamın bir sonucu olarak meydana gelen genetik mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar.
-Kişinin bir memesinde kanser olması: Bu durum diğer memede ve aynı memenin diğer bölgelerinde kanser görülme riskini arttırmaktadır.
-Yoğun meme dokusuna sahip olmak
-Memede bazı iyi huylu oluşumların (fibroadenom gibi) olması
-Erken adet (menarş) görmeye başlamak (12 yaşından önce)
-Geç menapoza girmek (55 yaşından sonra)
-Göğüs kafesi bölgesine radyoterapi almış olmak.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Memelerin normalde nasıl göründüğünü bilmek, meme sağlığının önemli bir parçasıdır. Kadınlar yirmi yaşından başlayarak, her ay düzenli olarak kendi memelerini muayene ettiklerinde, memelerinde oluşabilecek en ufak değişikliği erkenden fark edebileceklerdir. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan çok önce, meme kanserinin erken evrelerde bulunmasını sağlar. Bu nedenle, ülkemizde 40-69 yaş arasındaki kadınlara, herhangi bir yakınmaları olmadan önce, her iki yılda bir kez ve ücretsiz olarak mamografi ile tarama yapılmaktadır.

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi; memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir:

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

-Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi (belirgin bir yumru hissedilmese bile)
-Memede ya da meme ucunda ağrı
-Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl)
-Meme ucunda çekilmeler
-Memede portakal kabuğu görünümü
-Meme derisinde tahriş
-Tek taraflı meme ucunda akıntı (özellikle kanlı akıntı)
-Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği
-Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma
-Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir.

Bu belirtiler meme kanseri dışındaki durumlardan da kaynaklanabilmekle birlikte, yukarda sayılan belirtilerden her hangi biri görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

TANI:

Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Bu nedenle yukarıdaki belirtiler tanı koymak için yeterli olmadığından en yakın sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavide başarıya ulaşma ve sağ kalım süresini artırmaktadır. Bu nedenle 40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Erken teşhiste en önemli faktör, kadınların bu konuda bilinçlenmesi ve 40 yaşından itibaren düzenli olarak mamografi yaptırmalarıdır. Kadınlara tarama merkezlerimizde özellikle erken tanı için aşağıdaki yöntemler öğretilmekte ve uygulanmaktadır.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM):

KKMM kadının evinde tek başına rahatlıkla her an uygulayabileceği bir muayene yöntemidir. KKMM'yi etkili bir şekilde yapabilmek için bu konuda eğitim almak ve öğrenilenleri her ay düzenli olarak yapmak gerekmektedir. KKMM eğitimi almak için merkezlerimize başvurulması yeterlidir.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Kadınlar 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Bu muayene sırasında ayna karşısına geçilerek her iki memenin görüntüsünün simetrik olup olmadığına bakılır. Meme başı ve derisinde çökme veya çekilme, deride kızarıklık ve ödem varlığı incelenir. Bu muayene ile özellikle deriye ve meme başına yakın tümörler kadının kendisi tarafından erken evrede fark edilebilir. Kendini düzenli olarak muayene eden bir kadın, yeni gelişen bir kitleyi, meme derisi veya meme başındaki çekintiyi veya renk değişikliğini, asimetrik görünümü ayırt edebilir. Kanser şüphesi uyandıran kitleler diğer meme dokusundan daha sert yapıda (ceviz sertliğinde), sınırları net ayırt edilemeyen, hareketi kısıtlı ve genellikle ağrısızdırlar. Memesinde bir kitle veya her zamankinden farklı bir görünüm fark eden kadın, hemen doktoruna başvurmalıdır.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

KLİNİK MEME MUAYENESİ:

Her ay düzenli ve sürekli yapılacak KKMM'ye ilave olarak, 40 yaşından itibaren yılda bir kez de doktora meme muayenesi için gitmelidir.

Eğer birinci derece yakınlarında meme kanseri tanısı alan kişi varsa, bu muayeneler, kanser tanısı alan akrabanın tanı aldığı yaştan beş yıl öncesinden başlamalıdır.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

MAMOGRAFİ ÇEKİLMESİ:

Ülkemizde, Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre 40-69 yaş aralığında; yakınması olmayan kadınlarda meme kanserinin erken tanısı için yapılır. 2 yılda bir çekilir. Tarama sırasında her iki meme için standart olarak birisi medyolateral oblik (MLO), diğeri kraniyokaudal (CC) olacak şekilde iki pozisyonda film çekilmesidir.

Günümüzde kullanılan dijital mamografi cihazları ile kadınlarımıza daha konforlu hizmet sunulmaktadır.

Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme kanserine dikkat! Meme kanseri belirtileri nelerdir?

TEDAVİ

Meme kanseri tek bir hastalık olmakla birlikte, her bir hastanın kanseri pek çok farklı özellikler gösterebilmekte ve tedaviler de her bir kadının kendi meme kanserinin özelliklerine göre, yani kişiye özel belirlenmektedir. Tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının var olup olmaması gibi birden fazla faktör etkilidir.

Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde, %90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı WEB sitesinden ''Hangi Tarama Bana Uygun'' linkini kullanarak size en yakın tarama merkezine yönlendirilebilirsiniz.