Meyve suyunu aç karnına içince neler olur?

Meyve suyunuzu aç karnına için. Böylece metabolizmanız yaşam için önemli vitaminleri, mineralleri ve diğer antioksidanları daha kolay emecektir. Cilt bakımcılar taze sebze ve meyvenin cildi sudan daha fazla nemlendirerek genç görünmesini sağladığını savunuyor. Buna ek olarak her gün taze meyve suyu içmeye çalışın. Hücrelerin yağ dengesini korumak için iyi yağlar tüketmelisiniz. Bu, hücrelerinizin nem dengesini sağlamaya da yardımcı olacaktır. Her gün yoğurt, yulaf ezmesi veya salatanızın içinde öğütülmüş keten tohumu tüketin. Öğün aralarında ise ayçekirdeği ya da kabak çekirdeği atıştırmayı tercih edin. İçerdikleri çinko ve E vitamini ile cildinize güç ve esneklik kazandıracaktır. Mutlu bir karaciğer daha temiz bir cilt, parlak gözler ve daha çok enerji demektir. Özellikle mevsiminde ıspanak, brokoli, kuşkonmaz ve tere tüketerek karaciğerinizi mutlu edebilirsiniz. Yumurta içerdiği kolesterol nedeniyle haksızlığa uğramış protein deposu bir besindir. Üreme hormonları ve stresle baş edebilmek için gereken hormonları üretebilmemiz için bir miktar kolesterole ihtiyacımız vardır. Trans yağlardan arınmış bir diyetle, bağırsaklarınızı tıkayan, kendinizi halsiz hissetmenize ve şişkinliğe neden olan yararsız yiyeceklerden kurtulmuş olacaksınız. Hidrojene nebati yağ olarak geçen trans yağlardan yapılan margarin, kek, turta, bisküvi, bazı bitkisel yağlar ve hazır gıdalar, dondurma ve diğer şekerlemelerden kurtulmak uzun vadede yüksek kolesterolün de önünü alacaktır.