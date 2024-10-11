Mide ağrısını geçirecek yöntemler! Mide rahatsızlığına ne iyi gelir?
Mide ağrısı, tükettiğiniz yiyeceklerle de ortaya çıkabilir. Fiziksel nedenlerin yanı sıra, günlük hayatınızda yaşadığınız stres, depresyon ve kaygılar da mide ağrısına sebebiyet verebilir. Peki, mide rahatsızlığına iyi gelecek şeyler nelerdir? Mide rahatsızlığına hangi çay iyi gelir?
Mide ağrısı belirli zamanlarda ortaya çıkabilen rahatsızlıklardan biridir. Stresten, hastalıklardan ya da yiyeceklerden dolayı mide ağrısı meydana gelebilir. Sizler için mideye iyi gelen şeyler hakkında bulunan her şeyi detaylı bir şekilde derledik.
Mide ağrısı strese bağlı ya da gece sindirim sırasında ağrıyabilir. Mide ağrısı sadece fiziksel nedenlerden dolayı değil psikolojik rahatsızlıklardan dolayı oluşabilir. İş yaşamı ya da sosyal yaşamdaki sorunlar mide ve karın ağrısı olarak kendini gösterebilir.
Mide ağrısı küçük, büyük herkesin yaşayabileceği durumlardan biridir. Gastrit, ülser ve reflü gibi midevi hastalıklar zamanla oluşabilir. Ağrıca sıklıkla kronik mide ağrısı ve ekşimesi oldukça görülmektedir. Sadece fiziksel değil psikolojik faktörlerde sıkça mide rahatsızlıklarına sebep olabilir.
Mide Ağrısından Kurtulmak İçin Bunları Yapıyorlar! İşte Mideye İyi Gelen Şeyler...
Mide ağrısı her dönem gözükebilen ve insanların sıkça yaşayabileceği rahatsızlıklardan biridir. Ancak temelinde kronik hastalıklar gözükebileceği gibi psikolojik hastalıklarda görülebilir.
BOL SU TÜKETMEK Vücudun en büyük ihtiyaçlarından biri sudur. Vücudun besinleri sindirmek için suya ihtiyacı vardır. Susuz kalmak sindirimi oldukça zorlaştırır. Bundan dolayı susuz kalmak, mide rahatsızlığını artırır. Mide ekşimesi ve krampı sindirimi zora sokar. Özellikle mide rahatsızlıkları ile birlikte ishal oluşuyorsa mutlaka büyük miktarda su tüketilmesi gerekiyor. Dehidre olmamak için vücudun her gün en az 8 bardak su alması gerekiyor.
PAPATYA ÇAYI Papatya, antienflamatuar özelliği oldukça belirgin bir bitkidir. Bundan dolayı mide ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Antienflamatuar özellikle mide kaslarının gevşemesine ve midenin rahatlamasına yardımcı olur. Özellikle kramp ve şiddetli karın sancısını engeller.
VÜCUDU YUKARIDA TUTMAK Vücut yatay durduğunda, midedeki asit geriye doğru gider. Hareket edildiğinde yemek borusuna daha çok kaçar bundan dolayı mide asiti, mide bulantısına neden olabilir. Midedeki asit özellikle yukarı çıkması ile birlikte belirli bölgelerde hasar yaratabilir.
Mide ağrısı olan kişiler ağrının geçmesi ya da hafiflemesi için en az bir saat yatmamalıdır. Mutlaka uzanmaktan ya da ağza gelmesinden kaçınmalıdır. Eğer yatılacaksa bile boyun ya da göğüs bölgesinin yüksek olması gerekiyor. 30 derece yükseklikte kalması gerekiyor.
ZENCEFİL Zencefil mide sorunları olan ve hazımsızlık problemi yaşayan kişilerin en sık tercih ettiği bitkidir. Zencefil mide kasılmalarını hafifleten gingerol ve shogaol kimyasallara sahiptir. Bundan dolayı özellikle karın ağrılarında ya da mide ağrılarında zencefil tüketerek hazımsızlığa neden olan yemeklerin daha rahat sindirilmesini sağlıyor. Zencefilin içerisinde yer alan kimyasal maddeler mide bulantısını, kusmayı ve ishali azaltır. Mide bulantısı olan kişiler zencefili taze tüketebileceği gibi çay olarak da içebilirler.