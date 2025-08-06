Mide bulantısı nasıl geçer? İşte size doğal çözümler

ZENCEFİL

Mutfaklarımızın en şifalı baharatlarından biri olarak kabul edilen zencefilin faydaları saymakla bitmese de, zencefilin mide bulantısının en büyük dermanlarından biri olduğunu bilmeyen var mı? Pek sanmıyoruz. Mide asidini nötralize ederek, mide kaslarını gevşeten zencefili taze olarak tüketmek veya çayını içmek mide bulantısının en kesin çözümlerinden biri.