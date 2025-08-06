Mide bulantısı nasıl geçer? İşte size doğal çözümler
Mide bulantısı nasıl geçer? Bulantıya ne iyi gelir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Hayatımızın belli dönemlerinde karşımıza çıkan bu mide rahatsızlığına iyi gelen bazı doğal yöntemler vardır. Bu yöntemler sizi hem bulantıdan hem de kas sisteminizi rahatlatacak. İşte mide bulantısını geçiren doğal çözümler...
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Mide bulandığı andan itibaren boşaltım işlemi gerçekleşmediğinde vücut kitlenir. Beyin bunu kötü alarm olarak algılar. Mide bulantısını anında hafifletmek için ise bazı doğal yöntemler vardır.
Potasyum açısından oldukça zengin olan meyvelerden biri olan muz, mide bulantısının en lezzetli çarelerinden biri. Mide mukoza salgısını artırarak mideyi koruyan muz mide bulantısı durumlarından pek tercih edilmese de mide bulantısına karşı oldukça etkili bir meyve olduğunu söylememizde fayda var.
PAPATYA ÇAYI
Genellikle uykusuzluğun çaresi olarak bilinse de papatya çayının mide bulantısına da epey geldiğini söylememizde fayda var. Mis gibi kokusuyla ve mideyi rahatlatan etkisiyle mide bulantısını anında keser. Ama fazla tüketmemek gerekir.
ELMA
En sık tüketilen meyvelerden biri olan elmanın mide bulantısına da epey iyi geldiğini biliyor muydunuz? Tabii tatlı kırmızı elma değil, yeşil ekşi elma... Elma severlerin dikkatine: Ekşi elma mideyi rahatlatarak mide bulantısının önüne geçen meyvelerden yalnızca biri.
LİMON
Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız ve birçok derde deva olan limon, mide bulantısına da çare. Bir su bardağı suyun içerine damlatacağınız limon mide asidini dengeleyip, bulantınızı engellerken; limonu yalnızca koklamak dahi mide bulantınızı geçirebilir.
PATATES
Patatesi doğru şekilde tükettiğinizde mide bulantısının en büyük düşmanlarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Haşlanmış patates, mide asidini azaltarak; midedeki krampların ve dolayısıyla da mide bulantısının giderilmesine yardımcı olan besinlerden yalnızca biri.
ELMA SİRKESİ
Mide problemleri olanların bu metodu uygularken epey dikkatli olmasında fayda olduğunu belirtelim... 1 çay kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı suya ekleyin ve için. Bu mide asidinin nötralize olmasını sağlayacak ve mide bulantınızı giderecek.
YOĞURT
İçinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan ev yapımı yoğurtlarımızın midelerimizin dostu olduğunu söylesek? Probiyotik açısından oldukça zengin olan yoğurt, sindirim sistemimizi düzenleyerek mide kramplarımızı geçirir ve mide bulantısını kısa sürede keser.
ZENCEFİL
Mutfaklarımızın en şifalı baharatlarından biri olarak kabul edilen zencefilin faydaları saymakla bitmese de, zencefilin mide bulantısının en büyük dermanlarından biri olduğunu bilmeyen var mı? Pek sanmıyoruz. Mide asidini nötralize ederek, mide kaslarını gevşeten zencefili taze olarak tüketmek veya çayını içmek mide bulantısının en kesin çözümlerinden biri.