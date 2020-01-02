Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kur'luların, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon genel sağlık sigortalılar ile Bağ-Kur'lu vatandaşımızın uğrayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama ertelenmeli ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak herkes sağlık hizmetinden faydalanmalıdır."