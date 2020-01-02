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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK tarafından prim borcu olanlara tanınan sağlık hizmeti hakkı 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdi. Prim borcu olanlar 1 Ocak 2020 günü itibarıyla sağlık hakkından yararlanamıyor. Ancak Prim borcu ödemesini yapılandırarak ödeyenler haklarını koruyacak. İşte tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 13:30
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için tanınan süre 31 Aralık 2019 tarihinde doldu. Yeni bir uzatma kararı alınmadığı için prim borcu bulunanlar yıl başından itibaren sağlık hizmeti alamayacaklar. Peki, SGK Bağ-Kur, GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte SGS sağlık hizmeti ile ilgili detaylar..

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

GEÇEN YIL SÜRE UZATILMIŞTI
Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) BAĞ-KUR veya genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar sağlık hizmetinden yararlanamaz. Ancak, bu kişilerin mağdur olmamaları için bir süredir geçici düzenlemelerle sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. En son 29 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

GSS İÇİN İLK ÇAĞRI GELDİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Bu uygulamanın ertelenmesini isteyen Palandöken, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar ile yakınlarının genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanmaya devam etmesi talep etti.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
GSS prim borcu sorgulama için turkiye.gov.tr adresinin ana sayfasında sol üst köşedeki düğme ile önce sisteme giriş yapmalısınız.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! İşte tüm detaylar...

İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kur'luların, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon genel sağlık sigortalılar ile Bağ-Kur'lu vatandaşımızın uğrayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama ertelenmeli ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak herkes sağlık hizmetinden faydalanmalıdır."

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