Haberler Galeri O kanser türüne adeta kalkan oluyor! İşte kuru incirin bilinmeyen faydaları...

Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan kuru incir aynı zamanda kilo vermek isteyenlerin de sıklıkla tercih ettiği ürünler arasında bulunuyor. Vitamin ve mineral deposu kuru incirin meme kanserine karşı da koruyucu olduğu ortaya çıktı. İşte kuru incirin faydaları...

HABER MERKEZİ

Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir hangi hastalıklara iyi gelir? Kuru incir ne kadar tüketilmeli? Kadınlar için yumurta gelişimini destekleyerek hamilelik oranını artıran kuru incir meme kanserine karşı da koruyucu destek sağlıyor. İşte kuru incirin bilinmeyen faydaları...

KURU İNCİRİN FAYDALARI ŞUNLARDIR:

Bağışıklık sisteminin güçlendirir
Hastalalıklara karşı vücudun direnç kazanmasında destekleyicidir

Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olur, kabızlık sorununu giderir
Yüksek lif oranı tokluk hissi vermesini sağladığından kilo vermeye yardımcı olur

Kemik ve diş sağlığını destekler
Cildi besleyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur

İçeriğindeki bileşikler ve e vitamini sayesinde kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar
Toksinlerin atılmasına yardımcı olur

KURU İNCİRİN ZARARI VAR MI?

Kuru incirin ideal tüketim sayısı 2 olup, bunun da kahvaltı veya ara öğünde yenmesi öneriliyor.

Tavsiye edilenden fazla sayıda tüketildiğinde, yüksek şeker içermesine neden olan früktozdan kaynaklı olarak, vücut yağlanmasına ve kilo alımına, diyabet hastalarında şeker oranının yükselmesine, ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir.

KURU İNCİRİN CİLDE FAYDALARI

Kuru incirde çeşitli yağ asitleri olduğundan cilde de faydalıdır. Cildi nemlendiren kuru incir ciltte oluşan çatlaklar ve kurulukları da giderir. Kuru incir gözenekleri açtığı için cildinizin nefes almasına yardımcı olur. Ciltte oluşan sivilce, akne ve iltihaplanmalar kuru incir sayesinde tedavi edilebilir.