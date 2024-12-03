Ödem ve kılcal damar artışını tetikleyen gıdalar: Ödem attırıcı içecekler nelerdir?

Çok uzun süre oturmak gibi basit bir şeyden kan basıncı dengesindeki sorunlara veya ağrı kesici ilaçlara kadar ödemlere yol açabilecek sayısız faktör vardır .

Ayrıca, çok fazla tuz alımının sonucu olsun veya bacak şişmesine neden olan gıda alerjilerinin sonucu olsun, ödem oluşturan bazı gıdalar vardır.