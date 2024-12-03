Ödem ve kılcal damar artışını tetikleyen gıdalar: Ödem attırıcı içecekler nelerdir?

Bazı gıdalar, vücudumuzda beklenmedik etkilere neden olur. Ödem ve ciltte kılcal damarların artışına neden olan bu besinler, sağlığınızı ve görünümünüzü olumsuz etkileyebilir. Tuzlu yiyeceklerden işlenmiş şekerlere kadar birçok yaygın besin, bu problemlerin tetikleyicisi olabilir. Peki, ödem nedir? Vücutta ödem yapan yiyecekler nelerdir? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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Vücudumuzda gizli tehlike yaratan bazı gıdalar, ödem oluşumuna ve kılcal damarların belirginleşmesine neden olabilir. Özellikle aşırı tuz tüketimi, şeker gıdalar ve bazı işlenmiş ürünler bu etkileri tetikleyebilir. Peki, ödem attırıcı içecekler nelerdir? Vücuttaki ödemi en hızlı ne atar? Detaylar…
Çok uzun süre oturmak gibi basit bir şeyden kan basıncı dengesindeki sorunlara veya ağrı kesici ilaçlara kadar ödemlere yol açabilecek sayısız faktör vardır .
Ayrıca, çok fazla tuz alımının sonucu olsun veya bacak şişmesine neden olan gıda alerjilerinin sonucu olsun, ödem oluşturan bazı gıdalar vardır.
ÖDEM TAM OLARAK NEDİR?
Ödem, vücudunuzun dokularında sıvı sıkıştığında ortaya çıkan şişliktir . Şişme ve şişkinlik tipik olarak ayaklarınızda, ayak bileklerinizde ve bacaklarınızda oluşur, ancak yüz, karın ve eller gibi vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir.
Yemek yedikten sonra bacaklarınızın şiştiğini fark ederseniz, yemekle ilgili ödem ile uğraşıyor olabilirsiniz.
Anjiyoödem olarak bilinen bu ani reaksiyona çoğunlukla en önemli gıda alerjenlerinden bir veya daha fazlası neden olur, vücudunuzun bu gıdalara tepki veriyor olması olasıdır.
BUĞDAYLAR YANİ BEYAZ UN VE TÜREVLERİ
Buğday ve bazı tahıllar özellikle işlenerek yararlı liflerinde ayrıldıklarında ödeme neden olur
KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ
Sıklıkla alerjiye neden olan bu besinler, vücudunuzda tolere edilemiyorsa ödem ve şişkinliğe dönüşüyor
YER FISTIĞI
Önemli bir alerjen olan yer fıstığına karşı vücut tolereniz az ise ödem ve şişkinlik yapabiliiyor
KÖTÜLÜKLERİN ANASI TUZ
Fazladan aldığınız her tuz organlarınıza zarar veriyor. Vücut fazla tuzu atmak için durmadan daha çok çaba harcıyor. Tuz vücutta su tutar ve ödem, şişkinlik hatta dolaşım sistemini sekteye uğratarak damarlanmalara neden olur.
YUMURTA
Yumurta oldukça yararlı bir besindir ancak sizin ödemlerinizin müsebbibi olabilir. Vücudunuzun yumurtaya alerjisi olabilir
SÜT
Süt ve süt ürünlerindeki laktozun bazı kişilerde şişkinliğe neden olduğu bilinen bir gerçektir. Ödem konusunda hassas bir yapınız varsa özellikle laktozsuz ürünler kullanın ve stresli dönemlerde, yolculuk öncelerinde tüketmeyin
ÖDEMDEN KURTULMANIN YOLLARI
Bazı gıdaların ödeminizin temelinde olduğundan şüpheleniyorsanız, uzmanlar durumunuzu teşhis etmek ve yönetmenize yardımcı olmak için bir alerji uzmanı veya immünolog görmenizin iyi olacağını belirtiyor.
Bununla birlikte ödemi azaltmaya yardımcı olacak beslenme düzenine geçebilirsiniz. İşte ödem atan besinler...
ÖDEMİ AZALTAN BESLENME PLANI
Ödem ve şişkinliklerden kurtulmak ve yaşadığınız sorunun sıklığını azaltmak sizin elinizde. Basit bir beslenme değişikliğine bir süre uyarak, ödem sorununuzun kaynağının besinler olup olmadığını anlayabilirsiniz.
ÖDEM ATTIRICI BESİNLER
Ödemdem kurtaracak beslenme düzeni, en çok şüphelenilen gıda alerjenlerini ortadan kaldırmanın yanı sıra koyu yapraklı yeşillikler ve deniz sebzeleri gibi B vitamini ve demir açısından yüksek gıdaları yemeyi içerir.
gibi doğal idrar söktürücü sebzeler de şişliğin giderilmesine yardımcı olabilir.
ÖDEM ATTIRICI BESLENME ÖNERİLERİ
-Süt ürünleri (süt, peynir ve dondurma), buğday (glüten), soya, mısır, koruyucular ve kimyasal gıda katkı maddeleri gibi şüpheli gıda alerjenlerini ortadan kaldırın. Sağlayıcınız sizi gıda alerjileri için test etmek isteyebilir.
-Tuz alımını azaltın. Diüretik alıyorsanız, doktorunuz size tuz alımı konusunda özel talimatlar vermelidir.
-Tam tahıllar (alerji yoksa), koyu yapraklı yeşillikler (ıspanak ve lahana gibi) ve deniz sebzeleri gibi B vitamini ve demir bakımından yüksek yiyecekler yiyin. Belirli diüretikler alıyorsanız, sağlayıcınız size potasyum ve/veya potasyum potasyum kısıtlamaları gibi farklı besinleri diyetinize alma konusunda özel talimatlar verebilir. Potasyum birçok sebzede bulunur. Sağlayıcınızın talimatlarını kesinlikle izleyin.
-Kuşkonmaz, maydanoz, pancar, üzüm, yeşil fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, ananas, balkabağı, soğan, pırasa ve sarımsak gibi doğal idrar söktürücü sebzeler yiyin. Bu gıdalardan bazıları diüretik ilaçlarla etkileşime girebilir.
-Yaban mersini, kiraz, domates, kabak ve dolmalık biber gibi antioksidan yiyecekler yiyin.
-Beyaz ekmek, makarna ve şeker gibi rafine gıdalardan kaçının.
-Protein için daha az kırmızı et ve daha fazla yağsız et, soğuk su balığı, tofu (alerji yoksa soya) veya fasulye yiyin. -Zeytinyağı gibi sağlıklı yemeklik yağlar kullanın.
-Kurabiyeler, krakerler, kekler, patates kızartması, soğan halkaları, çörekler, işlenmiş gıdalar ve margarin gibi ticari olarak pişirilen ürünlerde bulunan trans yağ asitlerini azaltın veya ortadan kaldırın.
-Alkol ve tütünden uzak durun.
-Sağlık uzmanınız yapabileceğinizi söylüyorsa, haftada 5 gün hafif egzersiz yapın.
VİTAMİN EKSİKLERİNİZİ GİDERİN
Antioksidan vitaminler A, C, E, B-kompleks vitaminleri ve magnezyum, kalsiyum, çinko ve selenyum gibi eser mineralleri içeren günlük bir multivitamin. Birçok multivitamin, kalsiyum ve potasyum içerir; belirli türde ilaçlar alıyorsanız, doktorunuzun büyük miktarlarda kaçınmanızı isteyebileceği iki mineral. Sağlayıcınızla konuşun.
ANTİOKSİDAN OLARAK C VİTAMİNİ...
Diüretik kullanıyorsanız, diüretikler potasyumu vücuttan atıp eksikliğe neden olduğundan, doktorunuz potasyum aspartat (günde 20 mg) almanızı isteyebilir. Doktorunuza haber vermeden fazladan potasyum almayınız. Bazı diüretikler bunun tersini yaparak vücutta potasyum birikmesine neden olur.
ÖDEM ATTIRICI İÇECEKLER
Otlar, birçok ilaçla etkileşime girebilmelerine ve belirli yan etkilere sahip olmalarına rağmen, genellikle vücudun sistemlerini güçlendirmenin ve tonlamanın güvenli bir yoludur.
Yaban mersini çayı: antioksidan desteği için standartlaştırılmış özüt. Kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız yaban mersini KULLANMAYIN.
Karahindiba çayı: Karahindiba yaprağının kendisi bir idrar söktürücüdür, bu nedenle idrar söktürücü ilaçlar alırken kullanılmamalıdır.
ÖDEM İÇİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
Üzüm çekirdeği ekstresi, yoğun antioksidan içeriği nedeniyle ödem attırıcıdır.
Kanıtlar, üzüm çekirdeği ekstresi kullanmanın, bacaklarda kan biriktiğinde şişmeye neden olan kronik venöz yetmezliği iyileştirebileceğini gösteriyor.