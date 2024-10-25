Ölümden başka her derde deva! İşte çörek otunun bilinmeyen faydaları...
Özellikle hamur işlerinde sıklıkla kullanılan çörek otu tam bir şifa deposu. Akne, sedef, egzama gibi bir çok hastalığa iyi geldiği bilinen çörek otu aynı zamanda sindirim sistemi rahatsızlıklarında da fayda sağlıyor. İşte pek çok vitamin ve minerali bünyesinde barındıran çörek otunun bilinmeyen faydaları...
Farmakolojik araştırmalara göre çörek otu tohumu ve bileşenlerinin çeşitli sağlık yararlarını ortaya koyduğunu söyleyen Diyetisyen Yavuz, "Bu çalışmalar, çörek otu tohumunun antioksidan, antidiabetik, antibakteriyel, antikanserojenik, antienflamatuar, hipoglisemik ve bağışıklık sistemi güçlendirici özellikler göstermektedir" dedi.
Diyetisyen Yavuz, çörek otu tohumlarının, karaciğerde A vitaminine dönüşebilen karotenler ve çeşitli mineraller açısından zengin olduğunu belirterek, "Özellikle kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir bakımından önemli bir kaynaktır. Ayrıca, magnezyum, selenyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra A vitamini, B vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B9) ve C vitamini de içerir" dedi.
ÇÖREKOTUNUN FAYDALARI
Depresyonla savaşmada yardımcı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda konsantrasyonu artırarak odaklanmayı destekler.
Çörekotu ayrıca antioksidan özellikleriyle dikkat çeken timokinon adlı bileşeni içerir. Bu nedenle çörekotu, güçlü bir kanser önleyici besin olarak kabul edilir.
Çörek otu yağı, serbest radikallerin neden olduğu beyin, kalp, romatizma ve kanser gibi hastalıklarda lipid peroksidasyonunu azaltmada kullanılmaktadır.
Bilimsel çalışmalar, çörek otu esansiyel yağının mide ve bağırsak sisteminde mukoza koruyucu etkiler sağladığını göstermektedir.
Çörek otu yağı stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda trigliseritler, LDL, HDL ve toplam kolesterol seviyeleri üzerinde önemli rol oynamaktadır.
Diyetlere eklenen çörek otu yağının, anti-aging etkiler sunduğu görülmüştür. Ayrıca, çörekotu yağının sedef hastalığı ve Behçet hastalığı gibi durumlarda olumlu bir rol oynadığı gözlemlenmiştir.
Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur ve saç derisindeki hassasiyeti azaltır.
Baş ağrısı, diş ağrısı, burun tıkanıklığı ve bağırsak parazitlerine iyi gelir.
Böbrek hastalığı, hamilelik, emzirme dönemi gibi durumlarda çörek otu yağı tüketiminden kaçınılmalıdır.