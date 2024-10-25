Ölümden başka her derde deva! İşte çörek otunun bilinmeyen faydaları...

Diyetisyen Yavuz, çörek otu tohumlarının, karaciğerde A vitaminine dönüşebilen karotenler ve çeşitli mineraller açısından zengin olduğunu belirterek, "Özellikle kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir bakımından önemli bir kaynaktır. Ayrıca, magnezyum, selenyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra A vitamini, B vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B9) ve C vitamini de içerir" dedi.