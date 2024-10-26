Omuz ve sırt ağrılarına dikkat! Boyun düzleşmesi nedir, ne yapmalı?
Masa başı işerde uzun saatler geçirmek, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış duruş pozisyonları omuz ve sırt ağrılarını artırıyor. Kişide duruş bozukluğu ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıkları da ortaya çıkıyor. Uzmanlar, Tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor. Peki, boyun düzleşmesi ağrıları Nerelere Vurur? Boyun düzleşmesi nasıl geçer? Tüm detaylar…
Pandemi döneminde evde hareketsizlik ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler nedeniyle pek çok kişide duruş bozukluğu ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisi boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Ağrı, sırt ve omuza yayılabiliyor ve sonrasında bu tabloya baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Feride Ekimler Süslü, boyun düzleşmesi ve belirtileri hakkında bakın neler söyledi...
Sağlıklı bir vücutta; omurga kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan yapısında dört ayrı bölgede kavis gösterir. Bunlar boyun ve bel bölgesinde C harfi gibi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde ters C harfi gibi görüntü verir. Bu kavislerin normalden fazla olması ya da az olması çeşitli omurga rahatsızlıklarını ortaya çıkarır.
Kemiklerdeki bu oluşan değişiklikler hem farklı omurgalara hem de etrafında var olan kas grubu ve bağlara fazladan yük bindirerek birçok semptomun oluşmasına sebep olur.
Boyun düzleşmesi; omurgada normal olması gereken bu eğriliğin azalması ve C harfi gibi görüntünün kaybolup düz bir görüntünün oluşması ya da C harfi görüntünün açısının azalması demektir.
BOYUN DÜZLEŞMESİ ŞU BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR:
-Boyun ağrısı, -Boyun hareketlerinde kısıtlılık, -Boyun kaslarında güçsüzlük baş ağrısı, -Sırt ağrısı, -Omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı, -Ense ağrısı, -Eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir.
DURUŞ BOZUKLUĞU EN ÇOK BOYUNU ETKİLİYOR
Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur. Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Ayrıca omurganın gelişimi sırasında skolyoz ya da kifoz gibi omurga bozukluklarına bağlı boyun düzleşmesi meydana gelebilir.
Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir ve buna bağlı da boyun düzleşmesi oluşabilir.