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Haberler Galeri Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da kilo vermenin püf noktaları...

Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da kilo vermenin püf noktaları...

Ramazan ayında kilo vermenin belli püf noktaları var. 'Nasıl yapacağım?' demeyin! Hem ibadetinizi yerine getirip hem de kilo verebilirsiniz. Bunun içinde dengeli ve sağlıklı beslenmek şart. İşte ramazan ayında kilo vermeniz için öneriler...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 12:28
Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da nasıl kilo vermenin püf noktaları...
Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan’da nasıl kilo vermenin püf noktaları...

Ramazan ayında oruç tutan kişiler gün içerisinde farklı beslenme saatlerine maruz kalacakları için kilo alabilir. Gün içerisinde yemek saatlerinin değişmesi nedeniyle beslenme alışkanlıklarında görülen ani farklılıklar Ramazan'da kilo problemlerine yol açabiliyor. Doğru ve dengeli bir şekilde planlanan sahur ve iftar sofraları ise kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenerek kilo vermek mümkündür. İşte oruç tutarken kilo vermenin yolları…

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Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da nasıl kilo vermenin püf noktaları...
Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan’da nasıl kilo vermenin püf noktaları...

RAMAZAN'DA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Ramazan ayında gün içerisinde uzun süren açlıkla birlikte oruç tutmaya bağlı olarak vücudun susuz kalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olur ve bu da enerji ihtiyacını azaltır. Ramazan ile birlikte oruç tutacak kişilerin tüm beslenme alışkanlıkları da değişir. Açlık hissetmemek ve acıkmamak için sahurda fazlaca tüketilen ve uzun süre kalınan açlığın ardından iftarda yenilen ağır yemekler, insan vücudunun yorulmasına ve tüketilen besinlerin doğru bir şekilde sindirilememesine neden olur. Bu durumda Ramazan ayında kilo alımına zemin hazırlar.

Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da nasıl kilo vermenin püf noktaları...
Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan’da nasıl kilo vermenin püf noktaları...

Normal zamanlarda da sağlıklı bir yaşam için mutlaka yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması şarttır. Ramazan ayının da diğer zamanlardan farklı olarak sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi uygun bir beslenme programına bağlıdır. Yağlı ve karbonhidrat içeren besinlerin olabildiğince azaltılmasıyla bu ayda sağlıklı beslenerek kilo vermeniz mümkün. İftar ve sahur sofralarında besin değeri bakımından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi, hem vücudun susuz kalmamasını hem de açlık hissinin oluşmamasını sağlayacaktır. Bu beslenme tarzı da uzun vadede kilo alımından çok kilo verimine neden olacaktır.

Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da nasıl kilo vermenin püf noktaları...
Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan’da nasıl kilo vermenin püf noktaları...

Ramazan ayı ile birlikte vücudumuzun günlük hayatta aşina olduğu beslenme alışkanlığında birtakım değişimler meydana gelir. Normal zamanlarda üç öğün olan Ramazanla birlikte ikiye düşer. Bu durum beslenme düzenine dikkat edildiği takdirde avantaj sağlayabilir. Bazı hususlara dikkat edilmesi durumunda Ramazan ayı süresince kilo kontrolü sağlanabildiği gibi kilo vermek de mümkün olabilir. Beslenme uzmanlarının tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için Ramazan sofralarını mümkün olduğunca besin değeri yüksek gıdalarla, sağlıklı besinlerle donatmak oldukça doğru bir karar olacaktır. Ayrıca sahur öğününün de ihmal edilmemesi oldukça önemlidir.

Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da nasıl kilo vermenin püf noktaları...
Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan’da nasıl kilo vermenin püf noktaları...

Bu doğrultuda Ramazan'da uygulanacak özel bir beslenme diyeti ile vücut için gerekli olan kalori ve gıdalar temin edilebilir. Bu sayede fazla kilolar verilmiş olur. Oruç tutulduğu zaman günlük kalori alımı önemli ölçüde kısıtlandığı için diğer günlerde diyet uygulamasında sorun yaşayan kişiler, Ramazan ayında sağlıklı beslenme düzenleri aksamadan kilo verme yoluna gidebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar ramazandakine benzer şekilde yapılan aralıklı oruç diyetinin vücut sağlığının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken kilo vermeyi kolaylaştırdığını ortaya koymuştur.

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