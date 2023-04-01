Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da kilo vermenin püf noktaları...

Normal zamanlarda da sağlıklı bir yaşam için mutlaka yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması şarttır. Ramazan ayının da diğer zamanlardan farklı olarak sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi uygun bir beslenme programına bağlıdır. Yağlı ve karbonhidrat içeren besinlerin olabildiğince azaltılmasıyla bu ayda sağlıklı beslenerek kilo vermeniz mümkün. İftar ve sahur sofralarında besin değeri bakımından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi, hem vücudun susuz kalmamasını hem de açlık hissinin oluşmamasını sağlayacaktır. Bu beslenme tarzı da uzun vadede kilo alımından çok kilo verimine neden olacaktır.