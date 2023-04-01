Oruç tutarken kilo verilir mi? Ramazan'da kilo vermenin püf noktaları...

RAMAZAN'DA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?
Ramazan ayında gün içerisinde uzun süren açlıkla birlikte oruç tutmaya bağlı olarak vücudun susuz kalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olur ve bu da enerji ihtiyacını azaltır. Ramazan ile birlikte oruç tutacak kişilerin tüm beslenme alışkanlıkları da değişir. Açlık hissetmemek ve acıkmamak için sahurda fazlaca tüketilen ve uzun süre kalınan açlığın ardından iftarda yenilen ağır yemekler, insan vücudunun yorulmasına ve tüketilen besinlerin doğru bir şekilde sindirilememesine neden olur. Bu durumda Ramazan ayında kilo alımına zemin hazırlar.