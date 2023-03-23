Ramazan’da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, en sık duydukları şikâyetlerden bir tanesinin 'Tüm ramazan boyunca oruç tuttum ama kilo veremedim' olduğunu belirterek, "Elbette öncelikle bunu bir perhiz yöntemi olarak görülmesi büyük bir hata. Gün boyu aç kalmak metabolizma hızını yavaşlatırken bireyler bunun yanında Ramazan ayında, diğer aylarda olduğundan daha az hareketsiz olmaktadırlar. Harcanan kalorinin azalması kilo vermeyi zorlaştırırken, uzun süreli açlık sonrası iftarda da yüksek yağlı yemekler ve sonrasında şerbetli tatlıların tüketilmesi kilo almanıza dahi yol açabilir.