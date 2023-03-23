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Ramazan'da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Uzun süren açlık sonrası iftar yaparken yiyeceğiniz bazı gıdalar kilo aldırmanın yanı sıra sağlık problemlerine yol açabilir. İşte uzak durmanız gereken besinler...

Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:31
Ramazan’da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, en sık duydukları şikâyetlerden bir tanesinin 'Tüm ramazan boyunca oruç tuttum ama kilo veremedim' olduğunu belirterek, bu konuda uyarılar yaptı.

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Ramazan’da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, en sık duydukları şikâyetlerden bir tanesinin 'Tüm ramazan boyunca oruç tuttum ama kilo veremedim' olduğunu belirterek, "Elbette öncelikle bunu bir perhiz yöntemi olarak görülmesi büyük bir hata. Gün boyu aç kalmak metabolizma hızını yavaşlatırken bireyler bunun yanında Ramazan ayında, diğer aylarda olduğundan daha az hareketsiz olmaktadırlar. Harcanan kalorinin azalması kilo vermeyi zorlaştırırken, uzun süreli açlık sonrası iftarda da yüksek yağlı yemekler ve sonrasında şerbetli tatlıların tüketilmesi kilo almanıza dahi yol açabilir.

Ramazan’da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

Bu sebeple Ramazan ayında yeterli ve dengeli yemeye özen göstermeyenler, maalesef kilo alma durumu ile karşı karşıya kalabilir. Sağlıklı ve doyurucu besinlerle güçlendirdiğiniz sahurunuzun ardından geçirdiğiniz oruç süresince, diğer günlere göre kendinizi yormayacak, susuzluk hissi oluşturmayacak kadar hareket ve yürüyüş size iyi gelecektir" dedi.

Ramazan’da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

"YÜRÜYÜŞ ŞART"
Sağlıklı bir Ramazan ayı için önemli noktalara değinen Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, "Mutlaka sahur yapılmalı. İftar yemeğinden 1-2 saat sonra 30-45 dakikalık hafif tempoda yürüyüş yapılmalı. Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz ve aynı zamanda yenilen ekmek miktarını da azaltır.

Ramazan’da kilo alabilirsiniz! Bunları sakın yemeyin

İftar vaktinde sadece ana yemek ve tatlıya odaklanmak bağırsaklarınızın ihtiyacı olan lif miktarını azaltacaktır. O yüzden mutlaka iftarda bol zeytinyağlı güzel bir salataya da yer verin. Yemek sonrası tatlı tercihlerinde şerbetli tatlılar yerine meyve, hurma, bitter çikolata, sütlü tatlılar tercih edilmelidir." şeklinde konuştu.

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