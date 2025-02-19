Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan tahin, tek başına tüketildiğinde de sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Pek çok sağlık problemi için önerilen doğal bir ilaç niteliği taşıyan tahinin faydaları şaşırtıyor. Peki Tahinin faydaları neler? Tahinin zararı var mı? Tahin neye iyi gelir? Tahinin mideye faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Şubat 2025 12:37 Son Güncelleme : 19 Şubat 2025 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





