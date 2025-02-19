Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz
Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan tahin, tek başına tüketildiğinde de sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Pek çok sağlık problemi için önerilen doğal bir ilaç niteliği taşıyan tahinin faydaları şaşırtıyor. Peki Tahinin faydaları neler? Tahinin zararı var mı? Tahin neye iyi gelir? Tahinin mideye faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
HABER MERKEZİ
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Kahvaltıların vazgeçilmezi tahinin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan tahin, tek başına tüketildiğinde de sağlık açısından birçok faydası var. Tahinin faydaları, tüketim sıklığı ve tahin hakkında merak edilenleri derledik.
Yüksek oranda tekli veya çoklu doymamış yağlar içeren tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyum da kan basıncını düşürmeye yardım eder.
Tahin faydaları genel olarak şöyledir:
Bağışıklığı güçlendirir Kolesterol seviyesini düşürür Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır Kan basıncını düşürmeye yardımcıdır Beyin gelişimini destekler Yüksek antioksidan kaynağıdır Kemik yapısını korur Demiri emer, kansızlığı önler Antikanser özellikleri vardır Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını korumaya yardım eder Cilt sağlığını iyileştirir
TAHİN PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?
Tahin pekmez özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarına iyi gelir, bağışıklığı destekler ve güçlendirir,.Antioksidan özelliklere sahip tahin pekmez, kronik hastalıkların gelişme riskini azaltır, kanser hücreleriyle savaşır ve libidoyu yükseltir. Enerji verir ve yorgunluğu azaltır.
Tahin pekmezin faydaları şunları içerir:
Tahin pekmez bağışıklığı güçlendirir Yorgunluğa iyi gelir, enerji yükseltir Demir emilimini artırarak kansızlığı önler Vücudu toksinlerden arındırır Kalp ve damar sağlığını korur Kan şekeri ve kolesterolü dengeler Astıma karşı etkilidir Kemik sağlığını destekler Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı önleyici etki gösterir Öksürüğü azaltır Antikanser özelliğe sahip bileşikler içerir Zihin gelişimine destek verir Tahin pekmez tokluk hissi verir
TAHİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?
Sağlık açısından birçok fayda sunan tahinin yaklaşık 1 yemek kaşığı 15 gramdır.
Ayrıca tahin, kemik sağlığının güçlenmesi açısından önemli ölçüde fosfor ve magnezyum içerir. Aynı zamanda tahin B1 ve B6 vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir.
TAHİN GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Aşırı tahin tüketimi kilo alımına sebep olabileceğinden günde en fazla 2 yemek kaşığı olacak şekilde tüketimi önerilir.
TAHİN HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?
Tahin tüketimi özellikle kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardım eder. Bununla birlikte tahin kolesterolü düşürüp kan basıncını azaltma konusunda da etkilidir. Kemik yapısını da koruyan tahin, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle de öne çıkar.
TAHİNİN MİDEYE FAYDALARI NELERDİR?
Vücuttaki toksinleri uzaklaştığı etkisi bulunan tahin, kolit, gastrit ve mide ülseri gibi hastalıklara iyi gelebilir.
AÇ KARNINA TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Sabahları aç karnına tahin tüketmek gün içinde kişinin daha enerjik olmasını sağlar. Tek başına tahin tüketemeyen kişiler ise tahin pekmez karışımını tercih edebilir.