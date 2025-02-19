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Haberler Galeri Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

Kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan tahin, tek başına tüketildiğinde de sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Pek çok sağlık problemi için önerilen doğal bir ilaç niteliği taşıyan tahinin faydaları şaşırtıyor. Peki Tahinin faydaları neler? Tahinin zararı var mı? Tahin neye iyi gelir? Tahinin mideye faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HABER MERKEZİ

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Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

Kahvaltıların vazgeçilmezi tahinin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alan tahin, tek başına tüketildiğinde de sağlık açısından birçok faydası var. Tahinin faydaları, tüketim sıklığı ve tahin hakkında merak edilenleri derledik.

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Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda tekli veya çoklu doymamış yağlar içeren tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyum da kan basıncını düşürmeye yardım eder.

Tahin faydaları genel olarak şöyledir:

Bağışıklığı güçlendirir
Kolesterol seviyesini düşürür
Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır
Kan basıncını düşürmeye yardımcıdır
Beyin gelişimini destekler
Yüksek antioksidan kaynağıdır
Kemik yapısını korur
Demiri emer, kansızlığı önler
Antikanser özellikleri vardır
Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını korumaya yardım eder
Cilt sağlığını iyileştirir

Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

TAHİN PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Tahin pekmez özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarına iyi gelir, bağışıklığı destekler ve güçlendirir,.Antioksidan özelliklere sahip tahin pekmez, kronik hastalıkların gelişme riskini azaltır, kanser hücreleriyle savaşır ve libidoyu yükseltir. Enerji verir ve yorgunluğu azaltır.

Tahin pekmezin faydaları şunları içerir:

Tahin pekmez bağışıklığı güçlendirir
Yorgunluğa iyi gelir, enerji yükseltir
Demir emilimini artırarak kansızlığı önler
Vücudu toksinlerden arındırır
Kalp ve damar sağlığını korur
Kan şekeri ve kolesterolü dengeler
Astıma karşı etkilidir
Kemik sağlığını destekler
Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı önleyici etki gösterir
Öksürüğü azaltır
Antikanser özelliğe sahip bileşikler içerir
Zihin gelişimine destek verir
Tahin pekmez tokluk hissi verir

Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

TAHİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Sağlık açısından birçok fayda sunan tahinin yaklaşık 1 yemek kaşığı 15 gramdır.

Tahinin besin değeri aşağıdaki gibidir:

Kalori: 90 kalori
Protein: 3 gram
Karbonhidrat: 8 gram
Yağ: 3 gram
Lif: 1 gram

Ayrıca tahin, kemik sağlığının güçlenmesi açısından önemli ölçüde fosfor ve magnezyum içerir. Aynı zamanda tahin B1 ve B6 vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

TAHİN GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Aşırı tahin tüketimi kilo alımına sebep olabileceğinden günde en fazla 2 yemek kaşığı olacak şekilde tüketimi önerilir.

TAHİN HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Tahin tüketimi özellikle kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardım eder. Bununla birlikte tahin kolesterolü düşürüp kan basıncını azaltma konusunda da etkilidir. Kemik yapısını da koruyan tahin, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle de öne çıkar.

Sabahtan yerseniz zımba gibi yapıyor! Birkaç kaşık tahin yediğinizde faydalarını göreceksiniz

TAHİNİN MİDEYE FAYDALARI NELERDİR?

Vücuttaki toksinleri uzaklaştığı etkisi bulunan tahin, kolit, gastrit ve mide ülseri gibi hastalıklara iyi gelebilir.

AÇ KARNINA TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sabahları aç karnına tahin tüketmek gün içinde kişinin daha enerjik olmasını sağlar. Tek başına tahin tüketemeyen kişiler ise tahin pekmez karışımını tercih edebilir.