Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!
Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın lezzeti dışında mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İlk duyduğunuzda size garip gelebilir ancak faydalarını öğrendiğinizde ağzınız açık kalacak... Peki kaynatılmış soğan suyu veya soğan kürünün faydaları neler? Soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü kaç gün içilmeli? Soğan kaynatınca suyunu içmenin vucüda yararı neler? Saç uzatmaya, polikistik over sendromuna iyi gelir mi? İşte tüm soruların cevabı...
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Soğan, yemeklerin hem olmazsa olmazı hem de ana maddesidir. Soğan içerisinde bulunan vitamin ve mineraller bakımından pek çok hastalığa ve derde iyi gelmektedir. Soğan suyu hakkında merak edilen faydalar, neye iyi geldiği ile ilgili tüm detayları...
Soğan hem cilt hem de beden sağlığı için önemli bir rol üstleniyor. Cilde kaybettiği ışıltıyı geri kazandırıyor. Cildin erken yaşlanmasını önleyen soğan ve soğan suyu, güneşten gelen zararlı ışınlara karşı büyük bir mücadele veriyor.
KALP DOSTU
Kalp hastalıklarına iyi gelen soğan suyu, atardamarların sertleşmesini engelliyor. Kalbi koruyor ve daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.
AĞRILAR
Eklem ağrılarına iyi geliyor. Eklem ağrılarından kurtulanlar ise daha rahat bir yaşam sürme imkanına sahip oluyor.
KADIN HASTALIKLARI
Polikistik Over Sendromu tedavisinde kullanılıyor. Soğan suyu belli kontroller altında 15 gün düzenli olarak doğru bir şekilde tüketildiği zaman 3-4 gün içinde adet söktürücü özelliğe sahiptir.
DİŞ SAĞLIĞI
Diş çürümesine ve diş eti sorunlarına yol açabilecek bakterileri yok eder. Daha sağlıklı dişler ve temiz bir ağız kokusunun önünü açar.
KANAMA
Burun kanamasını durdurabilir. Bunun için; burun deliklerinin altına küçük bir parça soğan yerleştirebilirsiniz.
SAÇ BAKIMI
Saç kırana iyi gelen soğan suyu, saçın uzamasında da etkili oluyor. Ancak tüm bu etkileri hemen alamayabilirsiniz.
FAZLASI ZARAR!
Bu nedenle aşırı soğan suyu içmekten kaçının. Etkilerini hemen görebilmek için aşırı içilen soğan suyu, mide sorunlarına neden olabilir. Midede şişkinlik, gaz ve ağrı sorunlarını başınıza bela edebilir.
HAMİLE OLDUĞUNU BİLMEDEN SOĞAN SUYU İÇMEK RİSKLİ MİDİR?
Hamile olduğunu bilmeden soğan suyu içmek, özellikle kadın hamile kaldığının henüz farkında olmadığı, gebeliğin ilk dönemlerinde riskli olabilir. Çünkü, embriyo hala oluşum ve yerleşme aşamasındadır. Bu aşamada soğan suyu rahim iç zarına etki edebilecek bileşenler içerdiğinden, embriyonun rahim duvarına tutunmasını zorlaştırabilir.
Hamile kalmak için soğan suyu oldukça işe yarayan ve etkili bir bitkisel hamile kalma yöntemidir. Ancak kadın hamile kaldığının farkında olmayabilmekte ve hamile olduğunu bilmeden soğan suyu içmeye devam edebilmektedir.
Ancak anne adaylarının soğan kürü kullanımı ve hamilelik dönemi ile ilgili araştırma yapmadan, hamile kalacağı ihtimalini de gözeterek, hamilelik şüphesi olduğu dönemde kesinlikle kürü kullanmaması gerekmektedir.