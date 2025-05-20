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Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın lezzeti dışında mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İlk duyduğunuzda size garip gelebilir ancak faydalarını öğrendiğinizde ağzınız açık kalacak... Peki kaynatılmış soğan suyu veya soğan kürünün faydaları neler? Soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü kaç gün içilmeli? Soğan kaynatınca suyunu içmenin vucüda yararı neler? Saç uzatmaya, polikistik over sendromuna iyi gelir mi? İşte tüm soruların cevabı...

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Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

Soğan, yemeklerin hem olmazsa olmazı hem de ana maddesidir. Soğan içerisinde bulunan vitamin ve mineraller bakımından pek çok hastalığa ve derde iyi gelmektedir. Soğan suyu hakkında merak edilen faydalar, neye iyi geldiği ile ilgili tüm detayları...

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Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

SOĞAN CİLDE İYİ GELİYOR

Soğan hem cilt hem de beden sağlığı için önemli bir rol üstleniyor. Cilde kaybettiği ışıltıyı geri kazandırıyor. Cildin erken yaşlanmasını önleyen soğan ve soğan suyu, güneşten gelen zararlı ışınlara karşı büyük bir mücadele veriyor.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

KALP DOSTU

Kalp hastalıklarına iyi gelen soğan suyu, atardamarların sertleşmesini engelliyor. Kalbi koruyor ve daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

AĞRILAR

Eklem ağrılarına iyi geliyor. Eklem ağrılarından kurtulanlar ise daha rahat bir yaşam sürme imkanına sahip oluyor.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

KADIN HASTALIKLARI

Polikistik Over Sendromu tedavisinde kullanılıyor. Soğan suyu belli kontroller altında 15 gün düzenli olarak doğru bir şekilde tüketildiği zaman 3-4 gün içinde adet söktürücü özelliğe sahiptir.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

DİŞ SAĞLIĞI

Diş çürümesine ve diş eti sorunlarına yol açabilecek bakterileri yok eder. Daha sağlıklı dişler ve temiz bir ağız kokusunun önünü açar.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

KANAMA

Burun kanamasını durdurabilir. Bunun için; burun deliklerinin altına küçük bir parça soğan yerleştirebilirsiniz.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

SAÇ BAKIMI

Saç kırana iyi gelen soğan suyu, saçın uzamasında da etkili oluyor. Ancak tüm bu etkileri hemen alamayabilirsiniz.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

FAZLASI ZARAR!

Bu nedenle aşırı soğan suyu içmekten kaçının. Etkilerini hemen görebilmek için aşırı içilen soğan suyu, mide sorunlarına neden olabilir. Midede şişkinlik, gaz ve ağrı sorunlarını başınıza bela edebilir.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

HAMİLE OLDUĞUNU BİLMEDEN SOĞAN SUYU İÇMEK RİSKLİ MİDİR?

Hamile olduğunu bilmeden soğan suyu içmek, özellikle kadın hamile kaldığının henüz farkında olmadığı, gebeliğin ilk dönemlerinde riskli olabilir. Çünkü, embriyo hala oluşum ve yerleşme aşamasındadır. Bu aşamada soğan suyu rahim iç zarına etki edebilecek bileşenler içerdiğinden, embriyonun rahim duvarına tutunmasını zorlaştırabilir.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

Hamile kalmak için soğan suyu oldukça işe yarayan ve etkili bir bitkisel hamile kalma yöntemidir. Ancak kadın hamile kaldığının farkında olmayabilmekte ve hamile olduğunu bilmeden soğan suyu içmeye devam edebilmektedir.

Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

Ancak anne adaylarının soğan kürü kullanımı ve hamilelik dönemi ile ilgili araştırma yapmadan, hamile kalacağı ihtimalini de gözeterek, hamilelik şüphesi olduğu dönemde kesinlikle kürü kullanmaması gerekmektedir.