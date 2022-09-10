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Haberler Galeri Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın lezzeti dışında mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İlk duyduğunuzda size garip gelebilir ancak faydalarını öğrendiğinizde ağzınız açık kalacak... Peki kaynatılmış soğan suyu veya soğan kürünün faydaları neler? Soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü kaç gün içilmeli? Soğan kaynatınca suyunu içmenin vucüda yararı neler? Saç uzatmaya, polikistik over sendromuna iyi gelir mi? İşte tüm soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:37 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:48
Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

Soğan, yemeklerin hem olmazsa olmazı hem de ana maddesidir. Soğan içerisinde bulunan vitamin ve mineraller bakımından pek çok hastalığa ve derde iyi gelmektedir. Soğan suyu hakkında merak edilen faydalar, neye iyi geldiği ile ilgili tüm detayları...

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Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

SOĞAN CİLDE İYİ GELİYOR

Soğan hem cilt hem de beden sağlığı için önemli bir rol üstleniyor. Cilde kaybettiği ışıltıyı geri kazandırıyor. Cildin erken yaşlanmasını önleyen soğan ve soğan suyu, güneşten gelen zararlı ışınlara karşı büyük bir mücadele veriyor.

Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

KALP DOSTU

Kalp hastalıklarına iyi gelen soğan suyu, atardamarların sertleşmesini engelliyor. Kalbi koruyor ve daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

AĞRILAR

Eklem ağrılarına iyi geliyor. Eklem ağrılarından kurtulanlar ise daha rahat bir yaşam sürme imkanına sahip oluyor.

Sadece 15 gün soğan kaynatın! Suyunu içtiğinizde vücudunuzdaki değişim ağzınızı açık bırakacak

KADIN HASTALIKLARI

Polikistik Over Sendromu tedavisinde kullanılıyor. Soğan suyu belli kontroller altında 15 gün düzenli olarak doğru bir şekilde tüketildiği zaman 3-4 gün içinde adet söktürücü özelliğe sahiptir.

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