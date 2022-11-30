  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

Havaların giderek soğumaya başlamasıyla, nezle ve gribe yaklanmamak kaçınılmaz bir hale geldi. Hastalıktan kurtulmak içinse çareyi çok uzakta aramanıza gerek yok. Her evde bulunan bu besinlerle, metabolizmanızı demir gibi güçlendirerek gripten 1 günde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte virüsleri anında savuşturan o mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:47
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

Özellikle soğuk kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korunmak için C vitamininden zengin gıdaları tüketmek gerekmektedir. Çok önemli bir antioksidan olan C vitamini, vücuttan toksik maddelerin atılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bunların yanında A ve E vitamini, demir, çinko, omega-3 gibi yağ asitleri vitamin ve mineraller de bağışıklık sisteminin güçlenerek gribe yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Probiyotik ve prebiyotikler ile lifli gıdalar da bağırsak florasını dengeleyerek yine bağışıklık sistemini güçlendirerek gribe karşı kalkan görevi görmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

NARENCİYE

Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri. Özellikle sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek limonun antioksidan etkisiyle güne daha zinde başlamaya ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Ancak tansiyon düşürücü etkisinden dolayı, düşük tansiyonu olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Portakalı ve diğer meyveleri, suyunu içmek yerine posasıyla tüketin.

Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

SARIMSAK

Sarımsak vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili. İçeriğindeki allicin biyoaktif bileşeni sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Hafif bir nezle başlangıcınız varsa -ancak mide ile ilgili bir probleminiz yoksa- gece yatmadan önce doğranmış bir diş sarımsağı limon suyuyla yutarak gribe yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

EKİNEZYA

Özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili oluyor. C vitamini, flavanoidler gibi antioksidanlarca da zengin. Çay olarak kaynamış suyun içerisine bir tutam atıp, kapağı kapatın ve demlemeye bırakın. Günde bir fincan tüketebilirsiniz. Fakat hamilelik döneminde ıhlamur dışında, ekinezya da dahil olmak üzere diğer bitki çayları tüketilmemeli. Rahim kasılmalarını, kanama riskini artırarak kötü sonuçlara yol açabiliyor.

Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!
Virüslere karşı kalkan görevi üstleniyor! İşte 1 günde gripten kurtaracak besinler!

YOĞURT VE KEFİR

Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Yoğurt; içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken; kefir de yoğurttan farklı olarak; sindirim sistemine yararlı bakterilerin yerleşmesini sağlayarak bağırsak florasını dengeleyip, bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı koruyor.

  • SON DAKİKA