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Haberler Galeri Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan şeftali tezgahlarda yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Severek tükettiğimiz şeftali, hazımsızlıktan cilt sağlığına, bağırsak kurtlarının temizlenmesinden ağız kokusuna birçok şeye iyi geliyor. İşte şeftalinin saymakla bitmeyen faydaları ve en sağlıklı besinler listesi...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 15:58 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 15:58

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan şeftali tezgahlarda yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydaları ise saymakla bitmiyor.

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Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

· Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.

· Şeftali cildin kendisini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı da geciktirici bir özelliğe sahiptir.

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

· Şeftali bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur.

· Şeftali idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

· Şeftali ağız kokusunu engeller.

· Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler.

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

· Şeftali bağışıklık sistemini güçlendirir.

· Şeftali sinir sistemini yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir.

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