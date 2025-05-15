Şeker hastalığına sebebiyet veriyor! Bu besinlerden uzak durun...

Sindirimi çok kolay olduğu için bu yiyecekler kan şekeri ve insülin seviyelerinde ani yükselmelere neden oluyor.

Bu besinleri sıklıkla tüketmek şeker hastalığına neden oluyor. Özellikle ailesinde şeker hastalığı geçmişi olanlar mümkün olduğunca bu besinlerden uzak durmalı.