Şeker hastalığına sebebiyet veriyor! Bu besinlerden uzak durun...
Halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, kanda bulunan glukoz, yani ani kan şekeri yüksekliği ile seyreden bir metabolizma hastalığıdır. Yediğimiz içtiğimiz bazı besinler şeker hastalığına sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar bu hastalığa yakalanmamak adına 4 besin grubundan yenmemesi gereken besinleri sıraladı.
HABER MERKEZİ
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Hareketsizlik ve yanlış beslenmenin yaygınlaşmasıyla birlikte halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığı hızla artmaktadır. Uzmanlar, bu hastalıktan uzak kalmak için yenmemesi gereken besin gruplarını sıraladı. İşte şeker hastalığından korunmak isteyenlerin ve ailesinde şeker hastalığı geçmişi olan kişilerin asla yememesi gerekn besinler ve besin grupları...
Çağın en sık görülen hastalıkları arasında yer alan şeker hastalığı gün geçtikçe artıyor. Günümüzde Türkiye'de 20-79 yaş aralığında 7 milyondan fazla diyabet hastası olduğu düşünülüyor. Hızla artan ve genetik aktarımla geçebilen şeker hastalığının asıl suçlusu ise beslenme…
Yapılan araştırmalar gazlı içeceklerin, hazır meşrubatların, patates kızartması ve cips ile karakterize edilen abur cubur ağırlıklı bir diyetin tip 2 diyabet riskini yüzde 70 artırdığını gösterdi. Özellikle ailesinde şeker hastalığı olan kişilerin bu 4 besinden tamamen uzak durması gerekiyor.
BEYAZ UN, BEYAZ ŞEKER, BEYAZ PİRİNÇ
Beyaz un, beyaz şeker ve beyaz pirinç ile yapılanlar gibi ağır işlenmiş karbonhidratlar, esasen sağlıklı vitamin ve minerallerin yanı sıra önemli kepek ve liflerden arındırılmış tam gıdalardır.
Yüksek şeker içeriğine sahip besinlerden yoksun kaloriler birincil suçludur.
Sindirimi çok kolay olduğu için bu yiyecekler kan şekeri ve insülin seviyelerinde ani yükselmelere neden oluyor.
Bu besinleri sıklıkla tüketmek şeker hastalığına neden oluyor. Özellikle ailesinde şeker hastalığı geçmişi olanlar mümkün olduğunca bu besinlerden uzak durmalı.
KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ETLER
Sucuk, pastırma, sosis ve şarküteri gibi işlenmiş etler, yüksek sodyum ve nitrit seviyeleri nedeniyle özellikle kötüdür.
İşlenmiş etler, kanser hastalığının yanı sıra şeker hastalığına yakalanmanıza neden olabilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER VE HAZIR MEYVE SULARI
Şekerin sağlığınız üzerindeki etkisini en aza indirmenin en iyi yollarından biri, meyve içecekleri de dahil olmak üzere şekerli içeceklerin alımını sınırlamaktır.
Ayrıca kahvenizi veya çayınızı şeker ve krema ile doldurmaktan kaçının.
Gazlı içecekler, tatlı çaylar ve limonata gibi şekerli içecekler, tip 2 diyabete neden oluyor. Özellikle günlük beslenme de sık sık tüketildiğinde şeker hastalığına kapı aralıyor.
DOYMUŞ TRANS YAĞLAR
Sağlıksız doymuş ve trans yağlar, kandaki kolesterol seviyelerini artırır ve yüksek kolesterol, şeker hastalığı için önemli bir risk faktörü oluşturuyor.
Trans yağlar, paketlenmiş unlu mamüllerde ve restoranlarda kızartılmış yiyeceklerde bulunurken,doymuş yağlar yağlı etlerde, tereyağında ve tam yağlı süt ve hazır peynirlerde bulunabilir.