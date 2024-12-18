Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün
Kuru üzüm, badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin bir gece önceden suda bekletilerek tüketilmesi, sağlık acısından büyük fayda gösteriyor. Özellikle badem ve üzüm, diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelirken, suda bekletilen kuruyemişlerin sindirilmesi daha kolay oluyor. Peki, suda bekletilmiş badem neye iyi gelir? Suda bekletilen kuru üzümün faydaları nelerdi? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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Journal of Obesity and Metabolic Syndrome'a göre bademler aşırı yemeyi önler ve sizi daha uzun süre tok tutar. Kuru üzümler tatlı olsa da diyabet hastaları için mükemmel bir atıştırmalık olabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kuru üzüm alımı, glikoz ve insülin tepkisinin azalmasıyla bağlantılıdır.
BADEM VE KURU ÜZÜMÜ SUDA BEKLETİP TÜKETMEK DAHA MI FAYDALI?
Badem ve kuru üzüm, besin emilimini engelleyebilecek zararlı tanenleri ortadan kaldırdığı için ıslatılarak yenildiğinde en iyisidir. Islatma ayrıca sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yağ sindirimi için faydalı olan lipaz enzimini serbest bırakır.
Journal of the Science of Food and Agriculture'da yayınlanan bir araştırmaya göre bademleri en az 24 saat ıslatmak fitat seviyelerini hafifçe azaltır, ancak %5'ten daha az, bu da bademleri ıslatmanın anti-besinleri tamamen ortadan kaldırmayabileceğini gösteriyor. Ancak ıslatma yine de onları daha sindirilebilir ve yumuşak hale getirmeye yardımcı olur ve fındıkların dokusunu iyileştirir.
SUDA BEKLETİLEN KURU ÜZÜM FAYDALARI
Suda bekletilmiş ya da ıslatılmış kuru üzümler, kardiyovasküler sorunları önleyen ve sindirim sağlığını iyileştiren çeşitli besinlerle zenginleştirilmiştir. Düşük ila orta glisemik indekse sahiptirler, bu da onları ölçülü olarak diyabet hastaları için ideal hale getirir.
KALP SAĞLIĞI
Araştırmalara göre kuru üzümler kan basıncını ve kan şekerini kontrol altında tutar. İyi bir potasyum kaynağı olarak kan basıncınızı, kolesterolünüzü ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.
KAN ŞEKERİ KONTROLÜ
Bu, kuru üzüm doğal olarak tatlı olduğu için mantıksız gelebilir ancak düşük ila orta glisemik indeksli bir gıda olarak sınıflandırılır, bu da kan şekerini rafine şeker ve diğer bu tür gıdalar kadar hızlı yükseltmediği anlamına gelir.
CİLT SAĞLIĞI
Kuru üzümler, cildimizi serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyan vitaminler ve antioksidanlarla doludur. Düzenli olarak ıslatılmış kuru üzüm yemenin cilt renginin iyileşmesi ve cilt parlaklığıyla bağlantılı olması şaşırtıcı değildir.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR
Kuru üzümleri ıslatmak onları yumuşatabilir, tanenleri giderebilir ve besinleri parçalamaya yardımcı olan enzimleri harekete geçirebilir. Bu, yalnızca daha fazla besinden yararlanmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sindirime de yardımcı olur.
Kuruüzümler, bu yararlı bileşikleri yoğunlaştıran kurutma işlemi sayesinde diğer birçok kurutulmuş meyveden daha fazla antioksidanla doludur.
Antioksidanlar, hücreleri yaşlanma ve yaşam tarzı faktörlerinin neden olduğu hasardan korur. Kuru üzümlerdeki en güçlü antioksidanlar arasında, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi kronik rahatsızlıkların riskini azalttığı bilinen bitki bazlı bileşikler olan fitonutrientler bulunur.
SUDA BEKLETİLMİŞ BADEMİN FAYDALARI
CİLT SAĞLIĞI
İyi bir E vitamini ve birçok güçlü antioksidan kaynağı olan ıslatılmış bademler, hücreleri doğal olarak oksidatif hasardan korur ve cilt sağlığını destekler.
KALP SAĞLIĞI
Islatılmış bademler, kötü kolesterol veya LDL (düşük yoğunluklu lipo-protein) seviyelerini düşürmeye yardımcı olan kalp sağlığına yararlı tekli doymamış yağlar açısından zengindir, bu da kalp hastalığı riskini ve kan basıncının düzenlenmesini azaltır.
KİLO KAYBI
Islatılmış bademler lif ve protein açısından zengindir ve karbonhidrat açısından düşüktür, bu da onları kilo yönetimine yardımcı olabilecek harika ve doyurucu bir atıştırmalık yapar.
KEMİK SAĞLIĞI
Islatılmış bademler, güçlü ve sağlıklı kemikleri korumak için anahtar olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi zengin besinlerin iyi bir kaynağıdır. Hem ıslatılmış bademler hem de ıslatılmış kuru üzümler kalp sağlığına yararlıdır ve sindirim sağlığı için harikadır. Bunları günlük rutininize eklemek birçok kronik hastalığı uzak tutabilir.
ÖNEML! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, alerjiniz, kronik hastalığınız ya da gebelik durumunuz söz konusuyla bu besinleri tüketmeden önce bir uzmana danışın.