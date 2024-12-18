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Haberler Galeri Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

Kuru üzüm, badem ve ceviz gibi kuruyemişlerin bir gece önceden suda bekletilerek tüketilmesi, sağlık acısından büyük fayda gösteriyor. Özellikle badem ve üzüm, diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelirken, suda bekletilen kuruyemişlerin sindirilmesi daha kolay oluyor. Peki, suda bekletilmiş badem neye iyi gelir? Suda bekletilen kuru üzümün faydaları nelerdi? Tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

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Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

Journal of Obesity and Metabolic Syndrome'a göre bademler aşırı yemeyi önler ve sizi daha uzun süre tok tutar. Kuru üzümler tatlı olsa da diyabet hastaları için mükemmel bir atıştırmalık olabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kuru üzüm alımı, glikoz ve insülin tepkisinin azalmasıyla bağlantılıdır.

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Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

BADEM VE KURU ÜZÜMÜ SUDA BEKLETİP TÜKETMEK DAHA MI FAYDALI?

Badem ve kuru üzüm, besin emilimini engelleyebilecek zararlı tanenleri ortadan kaldırdığı için ıslatılarak yenildiğinde en iyisidir. Islatma ayrıca sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca yağ sindirimi için faydalı olan lipaz enzimini serbest bırakır.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

Journal of the Science of Food and Agriculture'da yayınlanan bir araştırmaya göre bademleri en az 24 saat ıslatmak fitat seviyelerini hafifçe azaltır, ancak %5'ten daha az, bu da bademleri ıslatmanın anti-besinleri tamamen ortadan kaldırmayabileceğini gösteriyor. Ancak ıslatma yine de onları daha sindirilebilir ve yumuşak hale getirmeye yardımcı olur ve fındıkların dokusunu iyileştirir.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

SUDA BEKLETİLEN KURU ÜZÜM FAYDALARI

Suda bekletilmiş ya da ıslatılmış kuru üzümler, kardiyovasküler sorunları önleyen ve sindirim sağlığını iyileştiren çeşitli besinlerle zenginleştirilmiştir. Düşük ila orta glisemik indekse sahiptirler, bu da onları ölçülü olarak diyabet hastaları için ideal hale getirir.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

KALP SAĞLIĞI

Araştırmalara göre kuru üzümler kan basıncını ve kan şekerini kontrol altında tutar. İyi bir potasyum kaynağı olarak kan basıncınızı, kolesterolünüzü ve kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ

Bu, kuru üzüm doğal olarak tatlı olduğu için mantıksız gelebilir ancak düşük ila orta glisemik indeksli bir gıda olarak sınıflandırılır, bu da kan şekerini rafine şeker ve diğer bu tür gıdalar kadar hızlı yükseltmediği anlamına gelir.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

CİLT SAĞLIĞI

Kuru üzümler, cildimizi serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyan vitaminler ve antioksidanlarla doludur. Düzenli olarak ıslatılmış kuru üzüm yemenin cilt renginin iyileşmesi ve cilt parlaklığıyla bağlantılı olması şaşırtıcı değildir.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Kuru üzümleri ıslatmak onları yumuşatabilir, tanenleri giderebilir ve besinleri parçalamaya yardımcı olan enzimleri harekete geçirebilir. Bu, yalnızca daha fazla besinden yararlanmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sindirime de yardımcı olur.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

Kuruüzümler, bu yararlı bileşikleri yoğunlaştıran kurutma işlemi sayesinde diğer birçok kurutulmuş meyveden daha fazla antioksidanla doludur.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

Antioksidanlar, hücreleri yaşlanma ve yaşam tarzı faktörlerinin neden olduğu hasardan korur. Kuru üzümlerdeki en güçlü antioksidanlar arasında, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi kronik rahatsızlıkların riskini azalttığı bilinen bitki bazlı bileşikler olan fitonutrientler bulunur.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

SUDA BEKLETİLMİŞ BADEMİN FAYDALARI

CİLT SAĞLIĞI

İyi bir E vitamini ve birçok güçlü antioksidan kaynağı olan ıslatılmış bademler, hücreleri doğal olarak oksidatif hasardan korur ve cilt sağlığını destekler.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

KALP SAĞLIĞI

Islatılmış bademler, kötü kolesterol veya LDL (düşük yoğunluklu lipo-protein) seviyelerini düşürmeye yardımcı olan kalp sağlığına yararlı tekli doymamış yağlar açısından zengindir, bu da kalp hastalığı riskini ve kan basıncının düzenlenmesini azaltır.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

KİLO KAYBI

Islatılmış bademler lif ve protein açısından zengindir ve karbonhidrat açısından düşüktür, bu da onları kilo yönetimine yardımcı olabilecek harika ve doyurucu bir atıştırmalık yapar.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

KEMİK SAĞLIĞI

Islatılmış bademler, güçlü ve sağlıklı kemikleri korumak için anahtar olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi zengin besinlerin iyi bir kaynağıdır.
Hem ıslatılmış bademler hem de ıslatılmış kuru üzümler kalp sağlığına yararlıdır ve sindirim sağlığı için harikadır. Bunları günlük rutininize eklemek birçok kronik hastalığı uzak tutabilir.

Şifa kaynağı bu besinleri 24 saat suda bekletin faydalarını görün

ÖNEML! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, alerjiniz, kronik hastalığınız ya da gebelik durumunuz söz konusuyla bu besinleri tüketmeden önce bir uzmana danışın.