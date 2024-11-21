Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

PEKMEZİN İÇİNE KARABİBER KOYUP YEMENİN FAYDALARI
-Oldukça güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olan pekmez, B vitamini grubu bakımından zengindir.
-Vücuttaki demir emilimini artıran pekmez, bu sayede kan yapıcı hücrelerinde artmasını sağlar.
-Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratın, enerji olarak yayılmasını sağlar.
-Pekmezin bir kasesi vücudun ihtiyacı olan birçok maddeyi ortalama yüzde 50 oranında karşılar.
-Yapılan araştırmalara göre, pekmezin barındırdığı thiamin ve riboflavin maddeleri baldan on kat daha zengindir.
-Bebeğin gelişimine destek sağladığından, uzmanlar hamilelikte tüketilmesini tavsiye eder.
-Mide asidini düzenler.
-Sindirim hastalıklarına doğal ilaçtır.
-Bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaçtır.
-Sindirim fonksiyonlarını artırır.
-Bağırsak florasını düzenler.
-Antibakteriyel özelliğe sahip olan pekmez, akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
-Kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olan potasyum, kalsiyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır açısından oldukça zengindir. Uzmanlar kemik kırılması ya da incinmesi gibi durumlarda en az kemik suyu kadar tüketilmesini önerir.
-Kan basıncı, kanda azalan maddeler nedeniyle azalır ya da yükselir. Bu durum, yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Pekmez, kan basıncını dengeleyerek bu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.