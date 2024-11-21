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Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

Kış mevsimiyle birlikte soğuk algınlığı, grip ve bağışlık sistemi zayıflıkları daha sık görülüyor. İlaçlara başvurmadan önce, mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz doğal iksirlerle sağlığınızı korumak mümkün. Zencefilden bala, ıhlamurdan pekmeze kadar birçok malzeme, doğru eşleştiğinde hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi görüyor. Peki, kış hastalıklarına ne iyi gelir? Soğuk algınlığını en çabuk ne geçirir? Tüm detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

Soğuk havalarla birlikte grip ve soğuk algınlığı kapımızı çalıyor. Doğanın sunduğu mucizevi ikililerle bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Zengin içeriklerle hazırlanan şifalı karışımlar, vücudunuzu soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara karşı korumanıza yardımcı oluyor. Peki, soğuk algınlığına bitkisel ne iyi gelir? Kışın hasta olmamak için neler yapmalıyız? Detaylar…

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Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI İLE SOĞUK ALGINLIĞINA SON!

Özellikle kış aylarında sık sık hastalanan kişilerdenseniz soğanla elde edilen bu mucize karışım size iyi gelebilir. Soğan, aynı zamanda solunum yolları hastalıklarını tedavi etmeye yardım ederken nezle, grip, öksürük dışında astım ve bronşite de iyi geliyor. Soğanın balgam söktürücü özelliği de bulunuyor.

ÖNERİ: Soğanı lapa halde göğsünüze sürüp yattığınızda sabah daha rahat uyunabilirsiniz.

Ayrıca akciğerlerdeki bronşları genişleten soğan, sigara içenler için de bir akciğer temizleyicisi görevi görüyor.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

SOĞAN SUYU VE BAL KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Soğan ve bal karışımı için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri şu şekilde hazırlanıyor:

- Bu karışım için ihtiyacınız olan sadece 1 adet orta boyda kuru soğan ile 1 yemek kaşığı baldır.

- Soğanı iri şekilde doğrayın. Bunun üzerine 1 yemek kaşığı balı koyun. Karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin.

- Kullanımında ise, çocuklar için günde 3 defa 1 tatlı kaşığı olarak, yetişkinlerde ise günde 3 defa 1 yemek kaşığı olacak şekilde uygulanmalıdır.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

İKİNCİ TARİF İSE ŞU ŞEKİLDE:

- Soğanın kabukları soyulur ve sapı olan tarafından yuvarlak bir şekilde kesilir.

- Üzerine kapak olarak kullanacağız.

- Soğanın içi hafif oyulur ve alt tarafından kürdan yardımı ile delinir.

- Küçük bir çay bardağının üzerine koyulur ve bal eklenir.

- Üzerine kestiğimiz soğanı kapak olarak koyduktan sonra 2-3 saat bekletilir yavaş yavaş sulanarak bardağa birikecek.

- Çocuklar için günde 2 defa 1 tatlı kaşığı yetişkinler ise 1 yemek kaşığı tüketebilir.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

SOĞAN BAL KARIŞIMI NEYE İYİ GELİR?

- Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra antibakteriyal olarak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da kullanılabilir.

- Vücudu kimyasal etkilerden korur, karaciğerin toksinlerle uğraşmasına olanak vermezsiniz.

- Gribe iyi gelen bir ilaç bulunmamaktadır. Antibiyotik tedavisi bile bu hastalık için pek fayda sağlamaz. Bu nedenle vücudu güçlendirmek ve gribin etkisini azaltmak için, soğan bal karışımından yararlanmak en iyisi!

- Soğanın içeriğindeki bileşenler kanserden, gribe birçok hastalığa iyi gelmektedir.

- Soğan suyu balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini azaltmaktadır. Astım krizinde etkili olan bileşenleri bile baskılamaktadır.

- Balla karıştırılan soğan suyu ise, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda şifalı etkiye neden olur.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞÜ KESEREK BALGAMI BİTİREN İNCİR KÜRÜ

Lezzetiyle ağızları sulandıran incir adeta şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yaz aylarında yaş olarak tüketilen bu mucize meyvenin kurusunu da her gün mutlaka tüketmek gerekiyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incir özellikle kış aylarında yaşanan bronşit, öksürük ve balgam şikayetlerinin de önüne geçerek evimizdeki şifacı olma niteliğine sahip. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına olan faydalarıyla mucizevi bir etki gösteren incirin kürü ise soğuk havalarda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklara karşı tam bir kalkan niteliğinde!

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

İçeriğinde sodyum, potasyum, çinko, bakır, magnezyum minerallerini barındıran incir A, C, B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir.

İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır. İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

HASTALIKLARA KARŞI EN ETKİLİ DOĞAL İLAÇ: LİMON PEKMEZ KARIŞIMI

Özellikle kış aylarında salgın hastalıkların çoğaldığı ve virüslerin kol gezdiği ortamlarda ne yediğimize ne içtiğimize dikkat etmeliyiz. Vücut sağlığı için bağışıklığımızı olabildiğince güçlü tutmalıyız. Bünyenin sağlam olması ise tükettiğimiz besinlerle doğru orantılıdır. Hangi hastalığa hangi besinin iyi geldiği doğru tespit edilir ve doğru bir şekilde tüketilirse bağışıklığımız o denli güçlü olacaktır.

Özellikle grip, boğaz ağrısı, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı ve halsizliğin görüldüğü durumlarda limon ve pekmez karışımı doğal bir ilaç niteliği taşır. Eğer herhangi bir alerjik durumunuz yoksa bu karışımı her gün düzenli olarak tüketebilirsiniz. Doğal ilaç olarak kabul edilen pekmez limon ikilisi kandaki hücre sayısını artırarak kansızlığı bile önlemede yardımcı oluyor.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

Alternatif tıp uzmanlarının günde bir kaşık tüketilmesini tavsiye ettiği doğal karşımı sizler için hazırladık. Karabiber pekmez ikilisini unutturacak kadar etkili olan bu doğal ilaç, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

Yüksek oranda demir mineralleri içeren pekmez, kan oluşumunu artırıyor. Ancak vücutta aktivasyonu güçlü olması için C vitaminine ihtiyacı var. C vitamini bakımından da doğa da en zengin besin ise limondur. Bir yemek kaşığı pekmeze birkaç damla limon sıkıp içerseniz gün içinde ihtiyacınız olan tüm vitaminleri tek seferde sağlamış olursunuz.

NOT: Uzmanlar demir bakımından zengin olan ıspanağın da limon sıkılarak tüketilmesini tavsiye ediyor.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

LİMON PEKMEZ KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Pekmez limon karışımı için gerekli malzemeler:

- 3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu, dut ya da dilediğiniz başka bir doğal pekmez olabilir)

- Yarım limonun taze sıkılmış suyu

- 1 su bardağından biraz az içme suyu

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

LİMON PEKMEZ KARIŞIMI HAZIRLANIŞI:

Bir su bardağından biraz az olacak şekilde içme suyu doldurduğunuz su bardağının içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave edin. Güzelce karıştırın. Hazırlaması bu kadar pratik olan bu karışımı uygulamak da bir hayli kolay tahmin edebileceğiniz gibi.

Karışımdan fayda görebilmek için sabahları aç karnına hazırladığınız bu pekmez limon suyunu afiyetle içebilirsiniz. Eğer daha hızlı etki etmesini istiyorsanız karışımı 2 yemek kaşığı pekmezle hazırlayıp sabah ve akşam, günde 2 kez aç karnına içebilirsiniz. Bu uygulamayı her hafta 6 gün uygulayıp 1 gün vücudunuzu dinlendirebilir, bu şekilde kısa sürede kansızlık üzerindeki olumlu etkilerini dahi görmeye başlayabilirsiniz.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

LİMON PEKMEZ KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

- Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırarak anemi ya da kansızlık gibi hastalıkları önler.

- Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

- Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 80'ini sağlar.

- Kan şekerini dengeleyerek abur cubur isteğini keser.

- Metabolizmayı çalıştırır.

- Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye bile yardımcı olur.

- Boğazdaki kaşıntıyı bitirir.

- Balgam söktürür.

- Boğaz kanallarını temizleyerek öksürüğü önler.

- Vücuda enerji verir, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı olur.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

SARIMSAK BAL KARIŞIMI

Kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşırken en etkili yöntemlerden biri olan sarımsak ve bal kürü inanılmaz etkiler sunuyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını ve kolesterol seviyesini düşüren sarımsak, koroner kalp hastalıklarının, kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine de yardımcı oluyor. Özellikle hastalıkları önlemede doğal ilaç niyetine kullanılabilen sarımsağın çiğ tüketilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu kadar güçlü antibiyotik etkisi olan sarımsak, balla birleşince ortaya mucize bir kür karışımı çıkıyor. Üstelik bu kür, 7 gün boyunca her gün tüketildiğinde hastalıklara karşı kalkan niteliğinde oluyor!

*Tüketmeden önce doktorunuza danışın!

*Bala alerjisi olan kişiler bu karışımı tüketmemeli!

*Tansiyon düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin bu karışımı tüketmemesi gerekir.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

SARIMSAK VE BAL KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsak ve bal karışımından tam anlamıyla faydalanabilmek için kullandığınız sarımsak ve balın organik olduğundan emin olun.

Yüzde yüz doğal olmayan ucuz ballar şeker ilavelidir. Bu balların tüketiminden uzak durun ve mutlaka doğal içerikli bal tüketin!

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

Malzemeler:

- 1 bardak bal (335 gram)

- 10 diş sarımsak

- 1 kapaklı cam kavanoz

Hazırlanışı:

- Sarımsağı soyup tane tane koyabileceğiniz gibi ufak ufak doğrayabilir ya da ezebilirsiniz.

- Balı cam kavanoza koyup üzerine sarımsakları ekleyiniz.

- Kavanozun kapağını kapatıp, 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletiniz.

- 1 hafta sonra sağlıklı, ev yapımı bir şurubunuz olacak.

Şurup haline geldikten sonra kahvaltıdan önce 1 kaşık 7 gün boyunca her sabah tüketilir.

(1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketebilirsiniz)

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

TÜKETİMİ:

Bal ve sarımsak karışımını, sabahları kahvaltıdan önce 1 kaşık; ister olduğu gibi, ister biraz ılık su ekleyerek tüketin.

Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin ve 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.

Bu karışımın etkisinin, günlük alışkanlıklarına göre kişiden kişiye farklılık göstereceğini unutmayın.

Eğer doymuş yağlar, şeker ve diğer zararlı yiyeceklerle beslenmeye devam ederseniz, şurubun çok bir etkisi olmayacaktır.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

LİMON BAL VE ZENCEFİL KARIŞIMI

Baharatların içerisinde en şifalı olan zencefil tam bir ilaç niteliğinde. Hastalıktan koruyan baharat denilince ilk akla gelen zencefil oluyor. En sık tercih edilen baharatlardan biri olan zencefilin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Zencefilin bal ve limon ile karıştırılıp tüketilmesi ise etkilerini iki katına çıkarmaya yardımcı oluyor. Zencefil, bal ve limon karışımı, kapalı ortamlarda bulunan mikroplara karşı bağışıklığı güçlendiriyor.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

ZENCEFİL, BAL VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

-Zencefil, kış aylarında bal ve limon ile karıştırılarak tüketilebilir. İşte faydaları:

-Şişkinlik ve kabızlık problemlerini gidermeye yardımcı olur.

-Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon, nezle ve sinüzit gibi sorunlara iyi gelir.

-Sindirimi dengeler.

-Hem bal hem de zencefil mide sorunlarına iyi gelir.

-Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

-Mide bulantısına karşı çok iyi gelir.

-İnatçı öksürük ve boğaz ağrılarına karşı etkilidir.

-Vücudun enerji kazanmasını sağlar.

-Ses kısıklığına iyi gelir.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

-Bağışıklığı güçlendirir.

-Anne sütünü artırır.

-Regl dönemindeki sancıları azaltır.

-Balgamı söker.

-Kan dolaşımını hızlandıran etkisi sayesinde cinsel açından da çok yararlıdır.

-Sakinleştirici etkisiyle daha iyi uyku uyunmasına yardımcı olur.

-Kalp ve damar sağlığının korunmasına destek olur.

-Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya destek olur.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

ZENCEFİL, BAL VE LİMON KARIŞIMININ YAPILIŞI

Malzemeler:

-Süzme hakiki bal

-1 adet taze zencefil

-1 adet limon

-1 adet küçük cam kavanoz

Yapılışı:

Öncelikle 1 adet taze zencefilin kabuğunu soyun ve ince ince keserek kavanoza atın.

Daha sonra limonu da ince ince dilimleyip kavanoza ilave edin.

Son olarak zencefil ve limonun üzerini örtecek kadar bal ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına koyun ve en az 6 saat bekletin.

Vaktiniz varsa tam kıvamını alması için 2 gün bekletin.

Karışım sulanacak ve şurup haline dönüşecektir.

Zencefil bal limon karışımını sıcak su ile de tüketmek mümkündür ama su çok sıcak olmamalıdır.

Zencefil bal limon şurubunu buzdolabında 2-3 ay kadar muhafaza edebilirsiniz.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

Tüketimi:

Zencefil bal limon karışımını her gün sabah akşam tok karnına bir yemek kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz. Çocuklara ise tatlı kaşığıyla vermeye özen gösterin. Etkilerini 2 gün içinde görmeye başlayacaksınız.

NOT: Günlük zencefil tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekir. Taze zencefilin gün içerisinde en fazla 1.2 - 1.5 gram aralığında tüketilmesi önerilir.

Ayrıca hamilelik ve loğusalık döneminde olan, ilaç kullanan veya alerjik bünyeye sahip olan kişilerin bu karışımı tüketmeden önce bir uzmana danışması tavsiye edilir.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

PEKMEZ KARABİBER KARIŞIMI

Kışın vazgeçilmezi olan pekmez, özellikle boğaz enfeksiyonlarına karşı oldukça güçlü bir besin kaynağı. Uzmanlar, vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmezin içine tereyağı ve karabiber koyulduğunda faydalarının iki katına çıktığını belirtiyor.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

PEKMEZİN İÇİNE KARABİBER KOYUP YEMENİN FAYDALARI

-Oldukça güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olan pekmez, B vitamini grubu bakımından zengindir.

-Vücuttaki demir emilimini artıran pekmez, bu sayede kan yapıcı hücrelerinde artmasını sağlar.

-Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratın, enerji olarak yayılmasını sağlar.

-Pekmezin bir kasesi vücudun ihtiyacı olan birçok maddeyi ortalama yüzde 50 oranında karşılar.

-Yapılan araştırmalara göre, pekmezin barındırdığı thiamin ve riboflavin maddeleri baldan on kat daha zengindir.

-Bebeğin gelişimine destek sağladığından, uzmanlar hamilelikte tüketilmesini tavsiye eder.

-Mide asidini düzenler.

-Sindirim hastalıklarına doğal ilaçtır.

-Bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaçtır.

-Sindirim fonksiyonlarını artırır.

-Bağırsak florasını düzenler.

-Antibakteriyel özelliğe sahip olan pekmez, akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

-Kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olan potasyum, kalsiyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır açısından oldukça zengindir. Uzmanlar kemik kırılması ya da incinmesi gibi durumlarda en az kemik suyu kadar tüketilmesini önerir.

-Kan basıncı, kanda azalan maddeler nedeniyle azalır ya da yükselir. Bu durum, yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Pekmez, kan basıncını dengeleyerek bu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.

Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

PEKMEZ KARABİBER KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Mevsim fark etmeksizin öksürüğe maruz kalabiliyoruz. Gün içerisinde çalışırken gelip, geçmek bilmeyen, uyurken uykudan uyandıran öksürüklere ilaçların bile fayda etmediği zamanlar olabiliyor.

Pekmez karabiber karışımı, özellikle soğuk havalarda iyice artış gösteren şiddetli kuru öksürükten kurtulmanızı sağlayabilir.

Uzmanlar yutkunma, nefes alma ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklarda pekmezin karabiber ile kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyor. Pekmezli karabiber karışımı, boğazları bakterilerden arındırarak sinüs yollarının açılmasını destekler.