Şifalı ikililerle sağlığınızı koruyun: Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısına karşı etkili çözüm

SOĞAN BAL KARIŞIMI NEYE İYİ GELİR?

- Bu karışım öksürük, faranjit ve grip için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra antibakteriyal olarak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da kullanılabilir.

- Vücudu kimyasal etkilerden korur, karaciğerin toksinlerle uğraşmasına olanak vermezsiniz.

- Gribe iyi gelen bir ilaç bulunmamaktadır. Antibiyotik tedavisi bile bu hastalık için pek fayda sağlamaz. Bu nedenle vücudu güçlendirmek ve gribin etkisini azaltmak için, soğan bal karışımından yararlanmak en iyisi!

- Soğanın içeriğindeki bileşenler kanserden, gribe birçok hastalığa iyi gelmektedir.

- Soğan suyu balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini azaltmaktadır. Astım krizinde etkili olan bileşenleri bile baskılamaktadır.

- Balla karıştırılan soğan suyu ise, boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda şifalı etkiye neden olur.