Sıvı altın olarak biliniyor! İyi gelmediği şey neredeyse yok

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUYOR

Et ve kemik suyu, sığır, koyun, tavuk veya hindi gibi hayvanların et ve kemiklerinin 12 ila 24 saat boyunca su içinde uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, son derece besleyici ve özel bir et suyu olduğunu aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: