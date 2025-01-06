Sıvı altın olarak biliniyor! İyi gelmediği şey neredeyse yok

"Bu süre zarfında kemiklerden salınan kolajen, protein ve çeşitli mikronutrientler, kemik suyunu adeta bir besin deposuna dönüştürür. Kolajen ve protein açısından oldukça zengin olan bu besin, vücuttaki cilt, kaslar, kemikler ve bağ dokuları gibi temel yapı taşlarına güç, destek ve esneklik kazandırır. Özellikle kolajen, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirirken, kemik ve eklem sağlığını destekleyerek hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olur. Protein içeriği ise sadece kasları ve dokuları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler, kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur, kemik yoğunluğunu korur ve uzun süre tok tutarak kilo yönetiminde etkili bir rol oynar."

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