Sağlığın gizli formülü sütün içine koyulan soğanda

Mutfağınızın üç sıradan malzemesi olan soğan, süt ve sarımsak üçlüsü sağlınız için sandığınızdan çok daha fazlasını sunabilir. Bağışıklığı güçlendiren, vücudu toksinlerden arındıran ve enerjinizi artıran bu üç besin, mucizeler yaratıyor. Peki, süt ve sarımsak kürü neye iyi gelir? Süt, sarımsak ve soğan kürü nasıl yapılır? Tüm detaylar…

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 28 Kasım 2024 18:44 Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





