Sağlığın gizli formülü sütün içine koyulan soğanda
Mutfağınızın üç sıradan malzemesi olan soğan, süt ve sarımsak üçlüsü sağlınız için sandığınızdan çok daha fazlasını sunabilir. Bağışıklığı güçlendiren, vücudu toksinlerden arındıran ve enerjinizi artıran bu üç besin, mucizeler yaratıyor. Peki, süt ve sarımsak kürü neye iyi gelir? Süt, sarımsak ve soğan kürü nasıl yapılır? Tüm detaylar…
HABER MERKEZİ
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Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
Soğan, süt ve sarımsak sağlığınızın gizli kahramanı olabilir. Basit gibi görünen bu iki besin, bağışıklık sisteminden cilt sağlığına kadar sayısız fayda sunuyor. Peki, soğanlı süt neye iyi gelir? Soğan kürü nasıl yapılır ve nasıl içilir? Detaylar…
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
İYİLEŞMEK İÇİN SOĞANLI SÜT
Özellikle bu mevsimlerde grip, öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar had safhaya ulaşır, virüsler boy gösterir. Bu durumda bir yandan beslenmemize dikkat ederken bir yandan da bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını aramalıyız. Bir şekilde hasta olduysak size ilaç gibi gelecek süt soğan küründen bahsedelim.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
NASIL HAZIRLANIR;
1 adet soğanı rendeleyin, 1 kavanoz sütü iyice ısıtın ama kaynatmayın. Rendelediğiniz soğanları sütün içine ekleyin ve kavanozu kapatın. Kavanozu ışık geçirmeyecek şekilde bir bez veya havluyla iyice sarın ve yarım saat karanlık bir yerde bekletin. Yarım saat sonra kavanozu açıp soğanları süzün, kalan sütü 30 dakikada bir 1-2 çorba kaşığı olmak üzere gün boyu için.
İsterseniz sütün içine bal ve tarçın koyarak biraz tatlandırabilirsiniz.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
SÜT, SARIMSAK VE SOĞAN KÜRÜ
Sütün içine soğan ve sarımsak koyup kaynatın. Ilık haldeyken süzüp için. Yarım litre sütün içine ince kıyılmış bir iri soğan ve 4-5 diş yine ince kıyılmış sarımsak koyup kaynatın. Ilık halde süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilavesiyle gün içinde kısa aralıklarla birer tatlı kaşığı içebilirsiniz.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
SÜTÜN FAYDALARI;
Sağlıklı beslenme, özellikle de çocuklar için vazgeçilmez besin maddesidir. Süt, A ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bunun yanında önemli derecede kalsiyum ve potasyum içermektedir. Ayrıca protein ve demir gibi diğer maddeleri de içerir.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
SOĞANIN FAYDALARI;
Soğan, güçlü bir antibiyotik olarak bilinir ve hastalıklara yakalanmama noktasında ciddi katkılarda bulunur, hastalık durumunda iyileşme sürecini hızlandırır. Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir.
Soğan kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Keskin kokusu bazen rahatsızlık verebilir ancak tüketilmesinde ciddi faydalar vardır.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
SOĞANLI SÜT KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?
Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımına yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü söylenmektedir.
Safra kesesi salgısını arttırdığı ve taş oluşumunu önlediği görülmüştür.
Soğanlı süt kürünün düzenli olarak kullanımı kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
Soğanlı süt kürünün aynı zamanda Kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı olan Alzheimer'a da iyi geldiği söyleniyor.
Ayak, bacak ve vücudun belirli yerlerinde oluşan ödem ve şişliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği söyleniyor.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
SARIMSAKLI SÜT KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Bir bardak süt ile 3-4 diş ezilmiş sarımsağı kaynatın ve soğumasını bekleyin ardından tüketebilirsiniz. Dilerseniz bal ilave edip tatlandırabilirsiniz.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
SARIMSAKLI SÜT KÜRÜ
Sarımsağı sağlık açısından bu kadar önemli kılan içerisinde barındırdığı B6 ve C vitaminlerinin yanında demir, kalsiyum, bakır ve manganez gibi birçok değerli mineralleri ve elementleri içermesidir.
Soğan, sarımsak ve sütün sağlık için inanılmaz etkileri!
-Her gün bir bardak süte eklenen sarımsak astım hastalığı tedavisinde yardımcı özellik taşır.
-Sarımsaklı süt kadın ve erkeklerde doğurganlığı arttırır.
-Bacaklarda, kalçada ve diğer eklem yerlerinde oluşan ağrılara faydalıdır.
-Günde 3 bardak içilen sarımsaklı süt zatürre hastalığına iyi gelir.
-Sarımsak vücut da bulunan toksinleri dışarı atar. Sütle karıştığında bu faydalar ikiye katlanır.
-Karaciğerde kaynaklanan problem dolayısıyla ortaya çıkan sarılık hastalığı günde bir bardak sarımsaklı süt ile içildiğinde tedavi ediliyor.