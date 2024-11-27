Soğuk havalarda gözleriniz yaşarıyorsa dikkat! Göz sulanması neye işarettir?

Dışarıya çıktığınızda soğuk hava gözlerdeki nemi yok eder, bu da gözyaşı kanallarının yeterince gözyaşı üretmede zorlandığı anlamına gelir. Gözyaşı yalnızca ağlarken değil, gözleri ıslak ve pürüzsüz tutabilmek için de gereklidir. Aynı zamanda bu net görüş sağlamak için de önemli.