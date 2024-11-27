Soğuk havalarda gözleriniz yaşarıyorsa dikkat! Göz sulanması neye işarettir?
Kış mevsiminde dışarıda zaman geçirirken gözlerinizin istemsizce sulandığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu durum, günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve rahatsızlık yaratabilir. Peki, kışın göz sulanması neden olur? Gözdeki sulanmaya ne iyi gelir? Tüm detaylar…
Dışarıda yürürken gözleriniz istemsizce yaşarıyorsa, bunun nedeni soğuk hava ve rüzgar olabilir. Birçok kişi kış aylarında gözlerinde aniden yaşarma sorunu yaşamaya başladı. Peki, göz sulanması neye işarettir? Göz yanması ve yaşarması neden olur? Detaylar…
Kış aylarında atmosferde oluşan nem eksikliğinin, yani soğuk havaların cildi kuruttuğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu durum dokularda dehidrasyona yol açarak cildin çatlamasına ve pul pul olmasına neden oluyor.
Kış soğuğu, gözler üzerinde de çeşitli etkiler yaratıyor. Dışarı çıktığınızda gözlerinizin sulanmaya başlaması da bunun bir örneği. Gözler çok kuruduğunda vücudun gözyaşı refleksinin aşırı tepkisi nedeniyle soğuk havada sulanmaya başlar.
ABD'li doktor Dr. Michael Brusco, gözlerimizin bu kadar sulanmasının göz kuruluğundan kaynaklı olduğunu belirtiyor. Ulusal Göz Enstitüsü'ne göre her yıl 16 milyon Amerikalıyı etkilediği düşünülen bu durum, doktorların 'kuru göz sendromu' olarak adlandırdığı durum.
Dışarıya çıktığınızda soğuk hava gözlerdeki nemi yok eder, bu da gözyaşı kanallarının yeterince gözyaşı üretmede zorlandığı anlamına gelir. Gözyaşı yalnızca ağlarken değil, gözleri ıslak ve pürüzsüz tutabilmek için de gereklidir. Aynı zamanda bu net görüş sağlamak için de önemli.
Soğuk havanın kuruluğu, gözün nemlendirici tabakasının buharlaşmasına neden olur. Bu, gözde gözyaşı refleksi olarak bilinen aşırı reaksiyonu tetikler. Dr. Brusco, "Hava çok soğuk ve rüzgarlı olduğunda bu refleks ortaya çıkar" diye belirtiyor.
Birçok kişi cilt kuruluğunu önlemek için çeşitli nemlendiriciler kullanır. Ancak göz çevresine sürülen bazı krem çeşitleri de göz sulanmasına neden olabilir. Göz çevresindeki hassas cildi tahriş eden kremler bölgeyi tetikleyebilir.
Bazı kişiler, göz kuruluğu problemine daha yatkın olabilir. Dr. Brusco'ya göre bilgisayar ekranı karşısında çalışan kişilerin gözleri bu durumdan daha fazla etkilenebilir.
Ayrıca makyaj ve diğer tahriş edici maddeler, göz kapaklarındaki meibomian adı verilen bezleri tıkayabilir. Bu durum da gözyaşı oluşumuna yol açabilir. Ancak Dr. Brusco, kışın göz sulanmasının genellikle zararsız olduğunu aktardı.
Rahatsız edici bir seviyeye ulaşmadığı sürece kış aylarında özellikle soğuğa çıktığınızda gözlerin sulanması 'normal' olarak karşılanıyor. Ancak semptomlar uzun süre devam ederse göz doktoruna gitmekte fayda var.
Uzmanlar, ileri seviye göz kuruluğunun gözlerin ön kısmına zarar verebileceğini, görmeyi etkileyebileceğini belirtiyor. Gözleri nemlendirmek için doktor tavsiyesi eşliğinde koruyucu içermeyen yapay gözyaşı kullanılabilir.