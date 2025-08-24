Sürekli susuyorsanız aman dikkat: Vücudunuz alarm veriyor

Ağız kuruluğu

"Ağız kuruluğu (kserostomi), çoğu zaman aşırı susuzlukla karıştırılır. Tükürük bezlerinin yeterli salgı üretememesi; ağız kokusu, çiğneme güçlüğü, koyu ve yapışkan tükürük gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir. Bu durumun en yaygın nedenleri arasında tütün kullanımı, horlama, ağızdan nefes alma ve yaşlanma bulunur."



Adet dönemi

"Adet döneminde artan susuzluk hissi tamamen normaldir. Östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar, vücudun sıvı dengesini doğrudan etkiler. Kanamanın yoğun olduğu dönemlerde, adet döngüsüne bağlı kan kaybı da eklendiğinde, susuzluğu telafi etmek için sıvı ihtiyacınız doğal olarak artar."