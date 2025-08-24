Sürekli susuyorsanız aman dikkat: Vücudunuz alarm veriyor
Yeterince su içtiğiniz halde hala susuzluk çekiyorsanız uzmanından dikkat çeken uyarı geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sefanur Dalarslan Karakaya "Susuzluk hissediyor, yorgunluk ya da kas krampları gibi belirtiler yaşıyorsanız, bu durum dehidratasyona işaret ediyor olabilir" dedi. Karakaya, bu tür durumlarda zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.
Dr. Sefanur Dalarslan Karakaya, aşırı susama şikâyetinin hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:
"Vücudun su ve tuz dengesini bozan her durum, susuzluğu tetikleyebilir. Yeterli sıvı almanıza rağmen hâlâ susuyor, buna yorgunluk veya kas krampları gibi dehidratasyon belirtileri eşlik ediyorsa, bu durumun ardındaki sinsi neden mutlaka araştırılmalıdır."
Sürekli ve aşırı susama hissinin vücudun altta yatan bir sağlık sorununa işaret ettiğini söyleyen Dr. Sefanur Dalarslan Karakaya, altta yatan 10 gizli nedeni de sıraladı;
Kronik Stres (Kortizol Yüksekliği):
"Böbrek üstü bezlerini aşırı uyarır ve zamanla bezlerde yetersizlik başlayabilir."
Diyabetes Mellitus:
"Özellikle irr düzenlenmemiş, dengeli beslenme ve yaşam tarzına uymayan hastalarda; kan şekeri yükseldikçe, böbrekler idrarla fazla glukoz atmaya çalışır. İdrar çıkışı arttıkça da su içme artar. Bu durumda mutlaka hekime başvurmalı, kan şekeri regülasyonu sağlanmalıdır."
Diyabetes İnsipidus:
"Psikojenik kökenli aşırı su içme olabilir. ADH (Antidiüretik Hormon) eksikliği sonucu, böbrekler suyu tutamaz; sık idrar görülür."
Vitamin-Mineral Dengesizlikleri (Na, K, Mg, Ca vb.):
"Düşük potasyum, yüksek kalsiyum seviyeleri böbrek fonksiyonlarının işlevini bozar."
Hormonal Bozukluklar:
Tiroid fonksiyon bozukluğu (Hipertiroidide fazla terleme, su içme, sık idrar görülebilir)
Hiperaldosteronizm: Sodyum tutar, potasyum kaybı yapar.
Cushing sendromu (Kortizol yüksekliği).
Beslenme Hataları:
"Aşırı rafine tuz tüketimi, paketli gıdalar, aşırı protein tüketimi, ketojenik diyet ve karbonhidrat yetersizliği mineral dengesizliğine yol açabilir. İdrar artışı ve aşırı susama görülebilir."
İdrar sökücüler (Diüretikler) kullanımı
"İdrar söktürücü etkisi olan yiyecekler, daha fazla idrara çıkmanıza ve susamanıza neden olur."
Kahve, çay, alkol tüketiminin fazla olması:
"İdrar söktürücü etki yapar, susamayı artırır."
Ağız kuruluğu "Ağız kuruluğu (kserostomi), çoğu zaman aşırı susuzlukla karıştırılır. Tükürük bezlerinin yeterli salgı üretememesi; ağız kokusu, çiğneme güçlüğü, koyu ve yapışkan tükürük gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir. Bu durumun en yaygın nedenleri arasında tütün kullanımı, horlama, ağızdan nefes alma ve yaşlanma bulunur."
Adet dönemi "Adet döneminde artan susuzluk hissi tamamen normaldir. Östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar, vücudun sıvı dengesini doğrudan etkiler. Kanamanın yoğun olduğu dönemlerde, adet döngüsüne bağlı kan kaybı da eklendiğinde, susuzluğu telafi etmek için sıvı ihtiyacınız doğal olarak artar."