Tıbbın babası İbn-i Sina'nın gizli reçetesini bin yıl önce yazdı! Bu bitkiler vücudu tertemiz yapıyor
"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen, Tıbbın babası İbn-i Sina, 1000 yıl önce yazmış olduğu kitabıyla şifa dağıtıyor. Yaptığı çalışmalarla tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran ünlü alim, kitabında vücudu temizleyen ve zehirlerden arındıran bitkileri yazdı. İşte İbn-i Sina'nın reçetesine göre insan vücudunu tertemiz yapan ve zehri atan bitkiler...
HABER MERKEZİ
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"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ve tıbba yön veren ünlü alim İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı kitabıyla günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor.
"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ve tıbba yön veren ünlü alim İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı kitabıyla günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor. 16 yaşında insan sağlığı üzerine çalışmalara başlayan ve tarihe mührünü vuran alimlerin alimi İbn-i Sina, 4 asır okutulan ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde zehri atan ve temizleyen bitkileri de sıraladı. İşte merak edilen şifalı o bitkiler...