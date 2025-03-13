Tıbbın babası İbn-i Sina’nın gizli reçetesini bin yıl önce yazdı! Bu bitkiler vücudu tertemiz yapıyor

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ve tıbba yön veren ünlü alim İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı kitabıyla günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor. 16 yaşında insan sağlığı üzerine çalışmalara başlayan ve tarihe mührünü vuran alimlerin alimi İbn-i Sina, 4 asır okutulan ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde zehri atan ve temizleyen bitkileri de sıraladı. İşte merak edilen şifalı o bitkiler...