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Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!

Modern tıbbın yapı taşlarını inşa eden ve günümüze kadar aktaran, batıda ise "Avicenna"olarak bilinen İbn-i Sina dünyanın en hekimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hekimlerin öncüsü İbn-i Sina'nın 1025 yılında tamamladığı Tıp kanunu adlı kitabında ise şeker hastalığına dair çok önemli ayrıntılar yer alıyor. Kitapta adı geçen Karahindiba adlı bitkinin şeker hastalığı dahil birçok hastalığa faydası var. İşte mucizevi bitki karahindibanın o faydaları...

Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:35

Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!
Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!

Son verilere göre dünyada 415 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu sayının 2040 yılında ise 642 milyon olacağı ön görülüyor. Modern tıbbın yapı taşlarını inşa edip günümüze kadar aktaran hekimlerin öncüsü olarak bilinen İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı Tıp Kanunu adlı kitabında bahsettiği yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor.

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Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!
Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI

Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.
Sindirim sistemini düzenler.
İştah açıcı özelliği bulunur.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Müshil etkisi yaratır.
Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır.
Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.
Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!
Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!

Kolestrolü dengeler.
Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.
Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.
Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.
Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.
Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.
Karaciğeri iyileştirir.

Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!
Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!

KARAHİNDİBA OTU NASIL TÜKETİLİR?

Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren, mineraller bakımından zengin olan karahindiba bitkisinin yaprakları ve kökü salatalarda kullanılabilir.

Karahindiba bitkisinin kurutulmuş hali, birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.