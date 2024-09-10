Tıbbın babası İbni- Sina bin yıl önce şeker hastalığı için mucizevi bir bitki önerdi!

Modern tıbbın yapı taşlarını inşa eden ve günümüze kadar aktaran, batıda ise "Avicenna"olarak bilinen İbn-i Sina dünyanın en hekimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hekimlerin öncüsü İbn-i Sina'nın 1025 yılında tamamladığı Tıp kanunu adlı kitabında ise şeker hastalığına dair çok önemli ayrıntılar yer alıyor. Kitapta adı geçen Karahindiba adlı bitkinin şeker hastalığı dahil birçok hastalığa faydası var. İşte mucizevi bitki karahindibanın o faydaları...