Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu yüzden, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere neden olabilir. Ayrıca vücutta protein, kalsiyum, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir.