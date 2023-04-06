  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

Tırnaklardaki şekiller ve çizgiler birçok hastalığın habercisi olabilir. Bazen bizlere gereksiz gözükse de bu değişikliklerin altında yatan nedenler önemli olabilir. Peki, tırnak üzerindeki dalgalanmalar nasıl geçer? işte yanıtı...

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 16:45
Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu yüzden, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere neden olabilir. Ayrıca vücutta protein, kalsiyum, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

Diğer yandan, tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamiyle doğal ve normal bir süreçtir.

Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

TIRNAK YÜZEYİNDEKİ DALGALANMA NEDENLERİ

Tırnak yüzeyindeki şekil değişikliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerin bazıları ciddi hastalıklarken bazıları daha basit sorunlardır. Altta yatan sebebin ne olduğunu kesin olarak öğrenmek için cildiye doktoruna gitmeniz gerekir. Bununla birlikte, tırnak yüzeyindeki dalgalanmaya neden olan nedenler aşağıdaki gibidir:

Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

Tırnaklarda mantar enfeksiyonu (onikomikoz)

Tırnak sedefi

Kansızlık (anemi)

Egzama hastalıkları ve cilt kuruluğu

Tırnak dibinde iltihap

Başta A vitamini, D vitamini, B12 vitamini, Biotin, Kalsiyum ve Çinko olmak üzere vitamin eksiklikleri

Şeker hastalığı (diyabet)

Tiroid hastalığı

Böbrek hastalıkları

Yetersiz beslenme

Yaşlılık

Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?

TIRNAKTAKİ DİKEY ÇİZGİLER NEDEN OLUŞUR?

Tırnaklardaki dikey çizgilerin en büyük nedeni yaşlılık ve protein eksikliğidir. Protein, tırnak ve saç hücrelerinin inşaasında önemli bir yere sahip olduğundan eksikliği durumunda dikey çizgiler gibi şekil bozuklukları görülebilir. Tırnaklardaki dikey çizgilerin diğer nedenleri; yetersiz beslenme sonucu vitamin mineral eksiklikleri, aşırı aseton kullanımı ve nadiren tırnak yatağı tümörüdür.

  • SON DAKİKA