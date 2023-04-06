Tırnak yüzeyinde yatay ve dikey çizgiler neden oluşur?
Tırnaklardaki şekiller ve çizgiler birçok hastalığın habercisi olabilir. Bazen bizlere gereksiz gözükse de bu değişikliklerin altında yatan nedenler önemli olabilir. Peki, tırnak üzerindeki dalgalanmalar nasıl geçer? işte yanıtı...
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 16:45
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Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu yüzden, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere neden olabilir. Ayrıca vücutta protein, kalsiyum, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir.
Diğer yandan, tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamiyle doğal ve normal bir süreçtir.
TIRNAK YÜZEYİNDEKİ DALGALANMA NEDENLERİ
Tırnak yüzeyindeki şekil değişikliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerin bazıları ciddi hastalıklarken bazıları daha basit sorunlardır. Altta yatan sebebin ne olduğunu kesin olarak öğrenmek için cildiye doktoruna gitmeniz gerekir. Bununla birlikte, tırnak yüzeyindeki dalgalanmaya neden olan nedenler aşağıdaki gibidir:
Tırnaklarda mantar enfeksiyonu (onikomikoz)
Tırnak sedefi
Kansızlık (anemi)
Egzama hastalıkları ve cilt kuruluğu
Tırnak dibinde iltihap
Başta A vitamini, D vitamini, B12 vitamini, Biotin, Kalsiyum ve Çinko olmak üzere vitamin eksiklikleri
Şeker hastalığı (diyabet)
Tiroid hastalığı
Böbrek hastalıkları
Yetersiz beslenme
Yaşlılık
TIRNAKTAKİ DİKEY ÇİZGİLER NEDEN OLUŞUR?
Tırnaklardaki dikey çizgilerin en büyük nedeni yaşlılık ve protein eksikliğidir. Protein, tırnak ve saç hücrelerinin inşaasında önemli bir yere sahip olduğundan eksikliği durumunda dikey çizgiler gibi şekil bozuklukları görülebilir. Tırnaklardaki dikey çizgilerin diğer nedenleri; yetersiz beslenme sonucu vitamin mineral eksiklikleri, aşırı aseton kullanımı ve nadiren tırnak yatağı tümörüdür.